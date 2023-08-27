Dilan Polat'ın fan buluşmasında izdiham yaşandı, o anlar sosyal medyanın diline düştü! "Engin ona meydan al"

Güzellik merkezleri sahibi ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat, her hareketiyle gündem oluyor. Son olarak bir fan buluşması düzenleyen fenomen, yaşanan izdihamla sosyal medyanın diline düştü.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen isim, paylaşımlarıyla hakkında uzun süre konuşturuyor.

son olarak bir fan buluşması düzenleyeceğini açıklayan Dilan Polat, buluşmayı bugün gerçekleştirdi.

İZDİHAM YAŞANDI

Yüzlerce seveninin katıldığı buluşmada adeta izdiham yaşandı. İnsanların Dilan Polat'a ulaşmak için birbirini ezdiği anlar tepki topladı.

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler için birçok kullanıcı yorumda bulundu.

O anları görenler 'Dilan Polat olmak varmış', 'Bu kadın ünlü mü ki bu kadar seveni var?', 'Nasıl birbirinizi ezebilirsiniz inanamıyorum', 'Bu ülkede Dilan Polat olacaksın abi', 'Engin ona meydan al' gibi yorumlarda bulundular.

Çalkantılı aile yaşantısı ile gündemde olan Dilan Polat, ilk olarak doğum fotoğrafçılığı ile adını duyurdu.

Daha sonrasında açtığı güzelli merkezleri ve eşinin Dilan Polat adına açtığı mücevherat mağazasıyla iyice ün kazandı.

Ev hayatı ve çalışanları ile yaşadıkları olaylar ile gündemde kalmaya devam ediyor.





