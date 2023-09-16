Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! "Senaryo bitti" diyerek duyurdu

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Sık sık günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat’ın hayatı film oluyor.

Instagram hesabından açıklama yapan Dilan Polat "Çok büyük bir başarı hikayesi. Hayatımda filmi de olacak yakında. Senaryo bitti. Teaser’ı çekilecek. Benim hayatım film." dedi.

Ünlü isim "Aklım gitmedi ya annemi kaybettiğim zamanlarda. O bile benim için velinimet" dedi.



