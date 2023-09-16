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  4. Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! "Senaryo bitti" diyerek duyurdu

Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! "Senaryo bitti" diyerek duyurdu

16.09.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, kafasına taktığı paralar, kocasına aldığı pahalı hediyeler ve açıklamalarıyla çok konuşulan iş kadını ve fenomen Dilan Polat hayatının film olacağını açıkladı. Kariyerine doğum fotoğrafçısı olarak başladığını söyleyen Polat detayları anlattı.

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Sık sık günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat’ın hayatı film oluyor.

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Instagram hesabından açıklama yapan Dilan Polat "Çok büyük bir başarı hikayesi. Hayatımda filmi de olacak yakında. Senaryo bitti. Teaser’ı çekilecek. Benim hayatım film." dedi.

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Ünlü isim "Aklım gitmedi ya annemi kaybettiğim zamanlarda. O bile benim için velinimet" dedi.

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