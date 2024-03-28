Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat gelininin izinde... Paylaşımları gündem oldu

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Kürşat Polat ve Sezgin Polat, geçtiğimiz sene kasım ayında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat bu süreçte kolundaki altınları, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Şükran Polat şimdi de fenomen olma yolunda.

Şükran Polat, sosyal medya hesabından ürün satışları yapmaya başladı. Ödem ve sindirime iyi geldiğini iddia ettiği bir sağlık ürününün reklamını yapan Şükran Polat'a "Sonun gelinine benzemesin" yorumları yapıldı.

"2 ürün 1 TL" kampanyası yapan Şükran Polat'a "Kara para suyunu çekince '1 milyoncu' oldu" yorumları da geldi.





