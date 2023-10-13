Dilan Polat kimdir, ne iş yapar? Dilan Polat olayı nedir? Sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konuldu!

Dilan Polat mal varlığı ile merak edildi. Eşi Engin Polat ile mal varlığına el konulan ve yurtdışı çıkış yasağı getirtilen ünlü fenomenin işi ve aylık kazancı araştırılıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Engin Polat'a ait bir iş yeri kurşunlanmış ancak ölen ve yaralanan olmamıştı. İşte Dilan Polat olayı ile ilgili detaylar...

DİLAN POLAT KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak, ismini duyurmayı başarmıştır.

İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat, sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir. "dilanpolat" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan ünlü fenomenin 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

Dilan Polat Güzellik Merkezleri sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklamak suçlarından incelemeye alındı.

İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer almıştı. Tespitlere göre, söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildi. Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar yaklaşık 250 milyon lira.

DİLAN POLAT ANNESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

İş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Dilan Polat, yıllar sonra hayatıyla ilgili bir gerçeği itiraf etmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Dilan Polat, Katarsis programında ilk kez yaşadığı trajik olayın detaylarını paylaştı.

Polat, babasının yıllarca beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğünü, hastalığı nedeniyle meydana krizlerden birinde annesini öldürdüğünü söyledi. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan Polat, annesinin vücudundan 7 tane kurşun çıktığını dile getirdi.

