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Dilan Polat ve ailesi gündemden düşmüyor! Şimdi de Feyza Altun'un hedefinde

01.10.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat servetleri ve kara para aklama iddialarıyla gündemde. Polat'ın ablası Sıla Doğu ise gözaltında. Polat ailesine dair iddialar sürerken zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tepki çeken avukat Feyza Altun'dan Polat ailesiyle ilgili yeni iddia geldi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddialar bitmek tükenmek bilmiyor. "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunun fitili ateşlediği gündemde iddiaların her biri çok büyük. Polat ailesi son olarak Feyza Altun'un hedefinde.

Altun "Dilan Polat’ın harcadığını iddia ettiği paralar karşısında ödemesi gereken vergiler. Lütfen çıkarsınlar vergi levhalarını'' demişti. Ünlü avukat son paylaşımında Engin Polat'ın kurucusu olduğu kozmetik markasını eleştirdi.

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"EKRANA TÜKÜRMEYE DEVAM EDEBİLİRSİN"

Altun daha sonra ise şu iddiada bulundu: "O ürünler fason üretim, alıp kendi etiketlerini basıyorlar ben üretim yapıyorum fabrikam var diyor. Instagram biraz değişik bir yer herkesi her şeye inandırabiliyorsun ama burası Twitter. Şirket yine matrahsız Nilgül Yılmaz isimli bir kişi adına ve 2022’de kurulmuş. Ekrana tükürmeye devam edebilirsin."


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