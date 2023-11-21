Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından o da radara girmişti! Dilan Polat'ın şubelerinin sahibi Tuğba Bağ sessizliğini bozdu

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla sık sık gündem olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süredir cezaevinde olan Polat Ailesi'nin ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

Lüks hayatları ve gösterişli yaşantılarıyla dikkat çeken diğer fenomenlerde MASAK tarafından inceleme altına alındı.

Özlem ve Tayyar Öz, Şulemsi, Rabia Toprak, Nevra Bilem gibi fenomenlerden sonra Tuğba ve Ömer Bağ çifti hakkında da çeşitli iddialar gündeme geldi.

2020 yılında Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin ilk şubesi olan Sakarya'yı ardından da Pendik şubesini açan Bağ çifti haklarında çıkan iddialara yönelik sessizliklerini bozdu ve sosyal medya üzerinden açıklama yaptılar.

Tuğba Bağ ve Merve Nur Korkut, kendilerinin kurduğu "Zerart Güzellik Kozmetik Reklam ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" için de harekete geçti. Bağ, Instagram hesabından "Kamuoyu Bildirisi" başlığıyla hakkındaki iddiaları yalanladı.









