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  4. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından o da radara girmişti! Dilan Polat'ın şubelerinin sahibi Tuğba Bağ sessizliğini bozdu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından o da radara girmişti! Dilan Polat'ın şubelerinin sahibi Tuğba Bağ sessizliğini bozdu

21.11.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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Lüks yaşantılarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Bir süredir cezaevinde olan Polat çiftinin ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Bu isimlerden biri de Tuğba ve Ömer Bağ çifti oldu. Bağ çifti sessizliklerini bozdu ve 'kamuoyu bildirisi' yayın

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla sık sık gündem olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

DİLAN ENGİN

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süredir cezaevinde olan Polat Ailesi'nin ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

TUTUKLAMA 1

Lüks hayatları ve gösterişli yaşantılarıyla dikkat çeken diğer fenomenlerde MASAK tarafından inceleme altına alındı.

TUTUKLAMA 3

Özlem ve Tayyar Öz, Şulemsi, Rabia Toprak, Nevra Bilem gibi fenomenlerden sonra Tuğba ve Ömer Bağ çifti hakkında da çeşitli iddialar gündeme geldi.

Tuğba Bağ dilan polat

2020 yılında Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin ilk şubesi olan Sakarya'yı ardından da Pendik şubesini açan Bağ çifti haklarında çıkan iddialara yönelik sessizliklerini bozdu ve sosyal medya üzerinden açıklama yaptılar.

tuğba

Tuğba Bağ ve Merve Nur Korkut, kendilerinin kurduğu "Zerart Güzellik Kozmetik Reklam ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" için de harekete geçti. Bağ, Instagram hesabından "Kamuoyu Bildirisi" başlığıyla hakkındaki iddiaları yalanladı.

bildiridi

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