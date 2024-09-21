Dilan ve Engin Polat çiftinden manidar dövme! Yazdırdıkları yazıların anlamı dikkat çekti

Dilan ve Engin Polat çifti ile Sıla Doğu tahliye edildikten sonra dövme yaptırdı. Dilan Polat karın boşluğuna ve koluna dövme yaptırırken Engin Polat boynuna yaptırmayı tercih etti. Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu da hem omzuna hem de koluna dövme yaptırdı.

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermişti.

Tahliye kararından sonra normal yaşantılarına devam eden Dilan ve Engin Polat çifti manidar dövmeler yaptırdı.

İki adet dövme yaptıran Dilan Polat karın boşluğuna "Güçlüyüm ama kalbim hassas" diye yazdırdı.

Kolunun içine ise "Sensiz hayatı hayal edemiyorum" şeklinde yazdırdı.

Tahliye olan bir diğer isim Engin Polat da boynuna "Tarih cesurları sever" ifadesini dövme yaptırdı.

Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu da dövme yaptıranlardan biri oldu. Doğu koluna S harfinin bulunduğu bir motif çizdirerek "Sadece kendin ol" yazılı bir dövme yaptırdı.