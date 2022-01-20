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Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli? Hacı Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Dilara Aksüyek kaç yaşında?

20.01.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sıklıkla gündemde olan ve son olarak adı Hacı Sabancı ile aşk iddialarına karışan Dilara Aksüyek'in hayatı araştırma konusu oldu. Oyuncu Dilara Aksüyek, Merhamet ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de rol almıştır. Peki Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli? Hacı Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Dilara Aksüyek kaç yaşında? İşte hayatı...

Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli? Hacı Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Dilara Aksüyek kaç yaşında?

Magazin gündeminde olan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dilara Aksüyek'ın hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli?

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Dilara Aksüyek, 34 yıl yaşındadır. Aksüyek; izmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1,65 m olduğu bilinen Aksüyek,
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

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İlk rolünü 2012 senesinde “Evlerden Biri” dizisinde ‘Filiz’ karakteri ile oynamıştır. 2013 yılında başlayan Özgü Namal'ın da rol aldığı “Merhamet” isimli dizide Narin’in kardeşi Şadiye’yi canlandırmıştır. Daha sonra “Kadim Dostum” isimli dizide Deniz karakterine hayat vermiştir.

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Aksüyek, yüksek reytingleriyle bilinen Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde ise “Mahfiruze Sultan” karakterini canlandırmıştır.

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Hacı Sabancı Dilara Aksüyek
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