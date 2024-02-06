Dilber'in pavyon dansı onun başını yaktı! Sincanlı Erkal Sonel hakkında akılalmaz iddia! 'Evliyken başka bir kadınla...'

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi fragmanlarıyla büyük ses getirdi ve yayınlanan bölümleriyle de reyting rekorları kırdı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide en çok Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı gündem oldu.

İnci Taneleri dizisinde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısı da büyük ses getirdi. Sincanlı Erkal olarak tanınan isim, sosyal medyada adeta patlama yaşadı.

Bircan Bali, Sincanlı Erkal hakkında akılalmaz açıklamalarda bulundu. Bali, 'O adamın başı yandı.Ünlü oldu ya, bütün özel hayatı ortaya çıktı hiç yoktan' dedi ve bomba iddialar da bulundu.

Bircan Bali, Erkal Sonel'in evliyken başka birinden çocuk yaptığını, hamile bıraktığı kadını dövdüğünü ve çocuğunu da aldırttığını iddia etti.









