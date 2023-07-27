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Dilek Kaya İmamoğlu Katarsis’e katıldı, sözleri olay oldu! "Ekrem'i babam onaylamadı"

27.07.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu Katarsis'e katıldı. Gökhan Çınar'ın sunduğu programda soruları yanıtlayan ve eşiyle mutlu evliliğine dair açıklamalarda da bulunan İmamoğlu'nun "Ekrem'i babam onaylamadı" sözleri dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Katarsis isimli YouTube programına konuk oldu. Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun uğradığı taşlı saldırı ve zafer işareti yapması hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EKREM’İ BABAM ONAYLAMADI"

"O olay benim dönüm noktamdı dediğiniz bir olay var mı" sorusuna Dilek İmamoğlu "Evlilik benim için dönüm noktası oldu. Çok büyük çalkantılarla evlendik. Ekrem'le olan birlikteliğim babam tarafından onaylanmadı. Biz mücadele verdik. Evliliğin getirdiği sorumluluklar, bambaşka bir hayat. Başka bir hayatı deneyimlemeye başlıyorsunuz." yanıtını verdi.

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"İLK GÖRDÜĞÜMDE HİSSETTİĞİM DUYGU..."

İmamoğlu'nun eşiyle ilgili "Ekrem'i ilk gördüğümde hissettiğim duygu güven duygusu. İnsanın yüzüne baktığında hissedersiniz ya içinin dışının bir olduğunu, öyle bir şey gördüm." sözleri de dikkat çekti.

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"ARKADAN IŞIKLARI YAKIP ÖNÜ AYDINLATABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Dilek Kaya İmamoğlu açıklamasında "Benim danışman hocamın bulduğu bir terim vardı; arka plan liderliği. Başka lider eşleriyle bunu tartıştığında eşler bunu kabul etmemişler. Bana bu çok mantıklı geliyor. Siz bir restorana gittiğinizde yemek mutfakta piştiği için önünüze geliyor. Mutfakta iyi bir şey pişmezse, sizin önünüze güzel bir yemek gelmez. Dolayısıyla arka plan liderliği bence çok önemli. Bunu yapabilmek bence çok önemli. Arkadan ışıkları yakıp önü aydınlatabilmek çok kıymetli. Nerde durmasını bilebilen bir kadın olarak kendinden emin her alanda varolabilirim." sözlerine yer verdi.

ZAFER İŞARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Van mitinginde yaptığı zafer işareti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan İmamoğlu, "Bu yüzden kaybediyoruz bence çünkü olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz. İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtlıyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz aslında. Benim yaptığım zafer işareti bir bütünüz, birlikte başaracağız, bu mücadele hepimizin mücadelesi, o bir başarı işareti.

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Yani evrensel olarak kabul edilmiş bir zafer işareti. Başka hiçbir anlam içermiyor. Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım?" dedi.

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"ONU YAPAN İNSANA ACIYORSUNUZ"

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili de konuşan Dilek İmamoğlu "Neden yapılıyor? Orada Ekrem'e bir taş gelmiş olabilir ya da yanındaki korumasına gelmiş olabilir. ‘Ah taş geldi canı acıdı’ değil oradaki mesele. Neden yapılıyor bu? O yüzden oradaki hissettiğimiz duygu üzüntü ve acıma. Acıyorsunuz yani onu yapan insanın yapma kapasitesine acıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

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