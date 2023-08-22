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Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Dilek Taşı oyuncuları arasında kimler var kimler

22.08.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yeni dizi Dilek Taşı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen yapım Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki, Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay yer alıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır.

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İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

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DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.

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