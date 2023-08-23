MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dilek Taşı dizisi ne zaman? Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2. tanıtımı yayınlandı

Dilek Taşı dizisi ne zaman? Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2. tanıtımı yayınlandı

23.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı. Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi için geri sayım sürüyor. Dizi Kanal D'de ekrana gelecek. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman? Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Dilek Taşı dizisi ne zaman? Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2. tanıtımı yayınlandı

Dilek Taşı dizinin yayınlanmaya başlayacağı tarihi öğrenmek isteyenler 2. fragmanın yayınlanmasının ardından arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Dizide 1987 yılında başlayan bir hikaye işleniyor. İşte Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay gibi isimlerin yer aldığı Dilek Taşı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dilek Taşı dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Dilek Taşı'nın eylül ayında ekran macerasına başlaması bekleniyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

Dilek Taşı dizisinin konusu:

"1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır.

dilek-taşı-konusu

İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır."

dilek-taşı

DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncu kadrosu:

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Namaza başlayacağım ama..." dedi ve ekledi!"Namaza başlayacağım ama..." dedi ve ekledi!
Düğüne gelmemiş... Acun Ilıcalı itirafı şaşırttıDüğüne gelmemiş... Acun Ilıcalı itirafı şaşırttı
Çanakkale'de kahreden yangına dair yorumu sosyal medyayı salladıÇanakkale'de kahreden yangına dair yorumu sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Kanal D dilek taşı Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.