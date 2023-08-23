Dilek Taşı dizisi ne zaman? Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2. tanıtımı yayınlandı

Dilek Taşı dizinin yayınlanmaya başlayacağı tarihi öğrenmek isteyenler 2. fragmanın yayınlanmasının ardından arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Dizide 1987 yılında başlayan bir hikaye işleniyor. İşte Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay gibi isimlerin yer aldığı Dilek Taşı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dilek Taşı dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Dilek Taşı'nın eylül ayında ekran macerasına başlaması bekleniyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

Dilek Taşı dizisinin konusu:

"1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır.

İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır."

DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncu kadrosu:

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.



