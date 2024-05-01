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  4. Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı! 37 kiloya düştüğü söylenmişti gerçeği açıkladı! Seçil Erzan ve Dilan Polat detayı dikkat çekti

Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı! 37 kiloya düştüğü söylenmişti gerçeği açıkladı! Seçil Erzan ve Dilan Polat detayı dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 14:33
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Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya kadar düştüğü söylenmiş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Evinde tedavisi devam eden Nihal Candan hasta yatağında yaşadıklarını anlattı. Nihal Candan'ın son hali herkesi şoke etti.

Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı! 37 kiloya düştüğü söylenmişti gerçeği açıkladı! Seçil Erzan ve Dilan Polat detayı dikkat çekti

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiası ile 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan'ın yemek yemeyi tamamen bıraktığı ve 37 kiloya kadar düştüğü öğrenilmiş ve Candan anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra birçok çeşitli iddia ile karşı karşıya kalan Nihal Candan, Posta'dan Alev Gürsoy'un haberine göre çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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'AKIL HASTANESİNE SEVKİM YAPILDI'

Tedavisinin evde devam ettiğini ve mamayla beslendiğini dile getiren Nihal Candan, "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" açıklamalarında bulundu. Ünlü fenomen, sosyal medyayı da bıraktığını açıkladı.

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33 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM

Nihal Candan; 'Cezaevinde her günüm hastalık ve ızdıraplarla geçti. Bir kez olsun saçlarımı taramadım, elim varmadı. Ben, tahliye olur olmaz yine hastane acilindeydim ailemle, kuaförde değil. Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. Bu benim isteğim değildi. “Hadi hemen süsleneyim” diye düşünecek durumda olabilir miyim sizce? Bana moral olsun istediler. Ben 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum.' dedi.

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EŞİM BENİ TERK ETTİ

Candan özel hayatıyla ilgili olarak da şunları söyledi; ''Evlendim, 'Kocan seni aldatıyor' dediler, 'Yalan evlilik' dediler. Her sabah bu yorumları arkadaşım dediğim kişiler, kendi programlarında yaptı. Sunucuların hepsi, spor ve sağlık merkezlerinde karşıma çıkan arkadaşlarım. Dışarıda da görüşemedim. Eşim, iki ay destek oldu. Sonra yok oldu. Suçlayamam. Mutlu bir evliliğim vardı, 1 yıl oldu. 6 ayı cezaevinde geçti. Oradan da bir darbe yedim.

Eşimin ailesi de aramadı. Sevilen bir gelin değildim zaten, bu durum üzerine tuz biber olmuş olabilir. Büyük bir hayal kırıklığı. İş insanı kendisi. İki ay destek oldu bana, sonrasında haber alamadım. Evliliğimin arkasında sadece babam durdu.' diye konuştu.

Genç kızlara tavsiye veren Nihal Candan; 'Ya göründüğünüz gibi olun ya da olduğunuz gibi görünün. Ben bu mecralardan çok çektim, kimse çekmesin.' dedi.

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'ONUN YÜZÜNDEN...'

Seçil Erzanl'la aynı koğuşta kalan Nihal Candan 'Üçümüz de psikolojik olarak kendimizle savaş modundaydık. Herkesin geçmişle ve kendiyle hesaplaşmaları mevcuttu. Suçluyum diyen yok. Ben kardeşimin de suçsuz olduğunu biliyorum. Seçil hanımın dosyası başından aşkın. Ona sabır diliyorum. İyi biri, bize kötülüğü dokunmadı. Onun dikkatsizliği yüzünden elim yandı. Ama kızamadım, ceza çekerken neden kızsın ki insan?' dedi.

'DİLAN POLAT DA...'

Nihal Candan 'Dilan Polat da yan koğuşumuzdaydı, avukatını çıkarken gördüm.' açıklamasıyla dikkat çekti.

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