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Dillere pelesenk olan Antidepresan çalıntı mı? Mert Demir'e 2 milyonluk dava şoku

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 11:56
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Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Merve Holefter, şarkının çalıntı olduğunu söyleyerek Mert Demir’e 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açtı. Kendisine ait ‘Alınsam’ adlı eserin nakarat melodisinin ‘Antidepresan’da kullanıldığını öne süren Holefter, Demir tarafından maddi, manevi zarara uğradığını iddia etti.

Dillere pelesenk olan Antidepresan çalıntı mı? Mert Demir'e 2 milyonluk dava şoku

Merve Holefter, “Alınsam” adlı eserinin nakarat melodisini söz yazarı ve şarkıcı Mert Demir’in izinsiz şekilde “Antidepresan” adlı şarkıda kullandığını iddia etti. Holefter, “Mali ve manevi haklara tecavüz” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturması devam ederken Holefter, avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Mert Demir’e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası da açtı.

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‘NAKARATLARI BENZERLİK TAŞIYOR’

Merve Holefter, Mabel Matiz ve Mert Demir’in seslendirdiği ‘Antidepresan’ın nakaratı ile kendi eseri olan ‘Alınsam’ arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu fark etti. Holefter, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurarak inceleme talep etti. Oluşturulan teknik bilim raporundaki inceleme sonucu şarkıların nakarat kısımlarının bire bir benzerlik taşıdığı tespit edildi. Holefter’in avukatı, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, özetle şunlara yer verdi: “Müvekkil tarafından Mert Demir’e ulaşılmaya çalışılıp, maddi, manevi haklarına tecavüze son vermesi talep edilmiştir. Ancak bu talebimiz, Mert Demir tarafından dikkate alınmamıştır. Toplam 2 milyon 10 bin lira tazminatın faiziyle birlikte Mert Demir’den tahsilini istiyoruz. Ayrıca ilgili kurumlara yazı yazılarak ‘Antidepresan’ isimli şarkının ne kadar dinlendiğinin, Mert Demir’in ne kadar gelir elde ettiğinin ve müvekkilin yoksun kaldığı kazancın tespitini talep ediyoruz.”

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‘ESER ÖZGÜN VE ORİJİNAL’

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mert Demir ise dilekçesinde, “Antidepresan”ı meslektaşı Mabel Matiz ile meydana getirdiklerini, bu eserin birçok ödüle layık görüldüğünü, özgün ve orijinal olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, Merve Holefter’e ait şarkının oluşturulma tarihinin ‘Antidepresan’dan önce olduğu ifade edildi. İki eserin notalarının benzer olduğunun anlatıldığı raporda, Merve Holefter’in tazminat talep hakkının olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz antidepresan mert demir
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