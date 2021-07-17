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Dilşad Çelebi: İçimde yeni bir galaksi doğuyor

17.07.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez anne olmak için gün sayan ve tatilde beyaz mayosuyla kamera karşısına geçen şarkıcı Dilşad Çelebi, "Yeni bir galaksi doğuyor içimde." ifadelerini kullandı.

Dilşad Çelebi: İçimde yeni bir galaksi doğuyor

Oyuncu olarak da tanınan şarkıcı Dilşad Çelebi, 2017 yılında Frapan Grubu'nun solisti Samet Evci ile dünyaevine girmişti.

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Mutluluklarını evlilikle taçlandıran çift, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Dilşad Çelebi'den yeni fotoğraf geldi.

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"YENİ BİR GALAKSİ DOĞUYOR İÇİMDE"

Tatilde kamera karşısına geçen ve renkli kimonosunun içine giydiği beyaz mayosu ile poz veren Çelebi, "Yeni bir galaksi doğuyor içimde." dedi. Ünlü şarkıcının gönderisi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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