Dimitris Pelkas: Ozan bana çok güzel bir asist yaptı

"MAÇLARA TEK TEK BAKARAK İLERLEMELİYİZ"

Kariyeri boyunca sürekli bir sonraki maçı düşündüğünü vurgulayan Yunan futbolcu, "Uzak gelecekteki veya sonunda ne olacağını düşünmedim. Tek tek maçlara bakarak ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir önceki maçtan hatalardan ders çıkartarak neyi daha iyi yapabilirize odaklanmalıyız. Şu an için pazar gününe odaklanmalıyız. Tabi ki şampiyonluk hedefimiz. Bunun için de en iyisini yapıp, alabileceğimiz en yüksek puanı toplamalıyız. Şu an için önümüzdeki maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA STADI İÇERİDEN GÖRECEĞİM"

Korona virüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin Pelkas, "Stadı full görmek isterdim. Pandemi sürecinden dolayı maalesef böyle olmuyor. Stadı içerden göremedim. Sadece ofislerinde bulundum. İlk defa stadı içerinden göreceğim. Benim için de ayrı bir tecrübe olacak. Fenerbahçe’ye gelmeden önce de stadın nasıl dolu olduğunu, taraftarın nasıl bir atmosfer oluşturduğunu videolardan gördüm. Umarım bu süreç sonrası en yakın zamanda saha içinde buluşuruz" yorumunu yaptı.

"BÜTÜN GÜCÜMÜ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Bu süreçten bir an önce dönülüp, taraftarlarımızı stadımızda görmek istiyorum. Emin olsunlar ki, maçlarda hatta antrenmanlarda yüzde yüzümü her zaman vereceğim. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, saha da her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum. Şampiyonluk için oynayacağız. Onları mutlu edeceğiz. Çok uzun zaman oldu, Fenerbahçe bu tadı yaşamıyor. Emin olsunlar ki, elimizden gelenin en iyisini sahaya koyup, onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.

(AA)