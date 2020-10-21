Dimitris Pelkas: Ozan bana çok güzel bir asist yaptı

Sarı-lacivertli takımın PAOK'tan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Pelkas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Göztepe ağlarını havalandıran Dimitris Pelkas, "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik. Gol attım. Golle birlikte takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Deplasmanda elde edilen bir galibiyetti ve çok önemliydi. Şu anda da Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hocayla (kondisyoner) da konuştuk. Türkiye’de bu maçlar çok önemli. Bugünden pazar günkü maça kadar en iyi şekilde hazırlanmalıyız" diye konuştu. "TAKIMDA GÜZEL BİR KİMYA OLDUĞUNU GÖRDÜM" Pelkas, takıma çok kısa sürede katıldığını belirterek, "Milli aranın ardından perşembe gününden pazar gününe kadar takımla birlikteydim. Tabi ki bu başlangıçta biraz sıkıntı oluşturuyor. Oyuncuları tanımıyorsunuz, takımın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Takımın içinde çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bana çok yardımcı oldular. Daha çok hocamızın benden ne istediğine odaklandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Takımda güzel bir kimya olduğunu gördüm. Daha da iyiye gideceğimize inanıyorum. En azından 1-2 ay içinde her şeye alıştıktan sonra benim için ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum" şeklinde konuştu.

"GOLDEN SONRA OZAN'A KOŞTUM" Güzel bir oyuncu grubu olduklarını vurgulayan Pelkas, "İyi insanlardan oluşan bir grup. Bunu en başından itibaren hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olacaklardır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Bana göre en doğru olan bu. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Çok iyi şekilde ilerliyor. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Tabi ki ne zaman gol atsanız, moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Tabi ki ben golden sonra Ozan’a koştum ve teşekkür ettim. Çok güzel bir asist yaptı. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize özgüven katarsınız" açıklamasını yaptı. OZAN TUFAN YORUMU Dimitris Pelkas, takım arkadaşı Ozan Tufan'ın kendisinin adını unutup Yunanistan diye seslenmesiyle ilgili olarak, "Duydum bunu çok da hoşuma gitti. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız. Sürekli oyun içindeyiz. Bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Maça çıktığımda 3 gündür takımlaydım. Doğal olarak ben de herkesin ismini hatırlayamıyorum. Ozan’ın yaptığı da çok iyi. O baskı altında aklına böyle bir şey gelip, beni çağırması güzel bir anekdot. Maç içinde duyamadım ama güzel bir anı" dedi.