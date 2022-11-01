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Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

31.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film dizi izlerken ya da müzik dinlerken evde kaliteli bir ses kaynağına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu ihtiyacı karşılamak için üretilmiş soundbar modelleri, ince ve uzun yapılarıyla dikkat çekiyor. Sesi etkili bir şekilde dağıtabilen bu cihazlar, televizyonun önüne konularak şık bir görüntü de oluşturabiliyor. Ekstra alan ihtiyacını da ortadan kaldıran kaliteli soundbar çeşitlerine gelin birlikte göz atalım.

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Dört parçalı efsane set: JBL Bar 5.1 Kablosuz Bluetooth Soundbar
  • 2. Kaliteli basla net bir ses deneyimi: Samsung HW-T400 40 W 2.0 Kanal Bluetooth Soundbar
  • 3. TV keyfinizi ikiye katlayacak: Grundig GSB 910 Soundbar Ev Sinema Sistemi
  • 4. RGB ışık ile göz alıcı bir ürün: Lenovo Lecoo DS101 RGB Işıklı Masaüstü Soundbar
  • 5. Sade ve şık kompakt tasarım: Sony HT-SF150 Bluetooth 2.0 Kanal Tek Soundbar
  • 6. Soundbar tavsiyesi arayanlara: Xiaomi Redmi 30 W Bluetooth 5.0 Soundbar
  • 7. Şık tasarımıyla öne çıkan: HP DHE-6003 Kablolu Soundbar Hoparlör RGB Oyuncu Işıklı Touch
  • 8. Kompakt tasarım, yüksek kalite: Lenovo thinkplus Masaüstü Bluetooth+Aux Soundbar Hoparlör RGB Işıklı
  • 9. "Tasarımda sadelik benim için çok önemli." diyenlere: Bose Akıllı Soundbar 700
  • 10. Haricî subwoofer desteğiyle: Philips TAB6405/10 140W 2.1 Kanal Dolby Audio Soundbar

"Soundbar nedir?" sorusu birçok kişi tarafından merak edilebilir. Soundbar, uzun ve silindirik biçimli, içinde dâhili hoparlör bulunduran ses çözümlerine deniyor. Şekli nedeniyle televizyon önüne rahat bir şekilde konumlandırılabiliyor ve televizyon arkasında kalan kablo kalabalığını gizliyor. Televizyona çoğunlukla kablosuz bağlanan bu cihazlar, ideal ses kaynağı modellerinden biri. Eğer sizin de kaliteli ve evinizin dekoruna uyum sağlayacak bir soundbara ihtiyacınız varsa en iyi seçeneklere buradan göz atabilirsiniz.

1. Dört parçalı efsane set: JBL Bar 5.1 Kablosuz Bluetooth Soundbar

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

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Dört parçalı bir set olarak kullanıcıya ulaşan JBL Bar 5.1 Kablosuz Bluetooth Soundbar, kaliteli ses sistemi isteyenlerin bakması gereken ürünler arasında yer alıyor. 510 Watt sistem gücüne sahip set, çıkarılabilir pille çalışan kablosuz surround hoparlörlere sahip. Geniş salonlarda kullanım için ideal olan ürün, kumanda ile kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Etrafa dağılabilen kablosuz hoparlörler sayesinde her yönden gelecek şekilde ses deneyimi sunuyor. Eğer kaliteli ses performansı konusunda takıntılıysanız en iyi soundbar seçenekleri arasında olan JBL'in bu ürününe göz atmanızda fayda var.

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2. Kaliteli basla net bir ses deneyimi: Samsung HW-T400 40 W 2.0 Kanal Bluetooth Soundbar

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

En iyi soundbar seçenekleri arasında yer alan Samsung HW-T400 40 W 2.0 Kanal Bluetooth Soundbar kaliteli malzemesiyle beğenilen ürünlerden biri. Toplam 40 Watt güce sahip ürün, bir adet wooferdan oluşuyor. Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantı kurabilen cihaz, bu sayede kolay bir şekilde veri aktarımına izin veriyor. Mobil cihazlarınızı bağlayıp müzik dinlemenin keyfine varabilir veya televizyonunuza bağlayarak eğlenceli içerikleri daha kaliteli ses ile izleyebilirsiniz. Ayrıca model, iki dâhilî bas hoparlörü ve bir ses kanalı sayesinde en iyi ses kalitesine ulaşmanızı sağlar.

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3. TV keyfinizi ikiye katlayacak: Grundig GSB 910 Soundbar Ev Sinema Sistemi

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

Grundig GSB 910 Soundbar Ev Sinema Sistemi; en iyi soundbar 2022 tavsiyeleri arasında yer alan ürünlerden biri. Konser videolarını, filmleri ve dizileri salonunuza taşıyan bu ürün; TV keyfinizi ikiye katlayacak. 40 Watt kapasitede olan soundbar, bu sayede güçlü bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Şık görüntüsüyle evin dekoruna etkili bir şekilde uyum sağlıyor. Televizyona bağlamak için farklı yollar kullanabilmeniz adına üç farklı seçenek sunan cihazı; HDMI, Bluetooth ve optik bağlantı üzerinden bağlayabilirsiniz. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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4. RGB ışık ile göz alıcı bir ürün: Lenovo Lecoo DS101 RGB Işıklı Masaüstü Soundbar

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

En iyi soundbar 2021 kategorisinde arasında yer alan Lenovo Lecoo DS101 RGB Işıklı Masaüstü Soundbar, RGB ışık detayıyla odanıza bambaşka bir hava katabilir. Bilgisayarlarda, televizyonlarda veya haricî olarak kullanılabilen bu ürün; 6 Watt hoparlörü sayesinde tatmin edici bir ses sağlıyor. 3.5 milimetre jak girişi ve USB üzerinden ses iletimini sağlıyor. Cihaz üzerinde bir adet ses ve bir adet ışık düğmesi bulunuyor. Yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda olan ürün, hemen her türlü masa ve TV sehpasına kolayca uyum sağlayabilir.

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5. Sade ve şık kompakt tasarım: Sony HT-SF150 Bluetooth 2.0 Kanal Tek Soundbar

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

Sony HT-SF150 Bluetooth 2.0 Kanal Tek Soundbar, televizyon sehpasına yerleştirildiği anda tasarımıyla göz dolduran ürünlerden biri. Sade ve şık yapısıyla dikkat çeken ürün, en iyi soundbar tavsiyeleri arasında yer alıyor. HDMI üzerinden kolay bir şekilde TV ile bağlantı kurabilen cihaz, aynı zamanda USB ve Bluetooth üzerinden müzik çalabiliyor. Bu sayede hem TV hem mobil cihazlarda pratik bir şekilde kullanılabilir. Üzerinde yer alan Bass Reflex hoparlörler sayesinde derin ve net bir ses sağlayarak her türlü içeriği daha etkili hâle getirir.

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6. Soundbar tavsiyesi arayanlara: Xiaomi Redmi 30 W Bluetooth 5.0 Soundbar

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

Soundbar önerileri arasında yer alan Xiaomi Redmi 30 W Bluetooth 5.0 Soundbar, şık ve kullanışlı ürün seçeneklerinden biri. 30 Watt güce sahip olan hoparlör maksimum olarak 90-95 desibel ses basınç seviyesine ulaşabilir. Aux veya Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen cihaz, TV veya mobil cihazlar üzerinden kullanılabiliyor. Müzik dinlerken duygularınızı sese kaptırmak ya da film izlerken kendinizi içerisinde hissetmek istiyorsanız bu ürüne bir şans verin. Ses kalitesi açısından kullanıcılardan tam not alan cihaz, şık görüntüsü ve minimalist tasarımıyla odanıza çok yakışabilir.

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7. Şık tasarımıyla öne çıkan: HP DHE-6003 Kablolu Soundbar Hoparlör RGB Oyuncu Işıklı Touch

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

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En iyi soundbar mini modelleri arasında yer alan HP DHE-6003 Kablolu Soundbar Hoparlör RGB Oyuncu Işıklı Touch, şık görüntüsüyle beğeniliyor. Ürün, üzerinde yer alan RGB ışık teknolojisiyle bilgisayar masasında güzel bir setup kurmak isteyen oyuncuların en sevdiği özelliklerden biri. Üstündeki dokunmatik düğme sayesinde kolayca açılıp kapanan cihaz, aynı şekilde renk modunu da değiştirebiliyor. 3,5 milimetre ses girişi ve kompakt tasarımı ise dekora kolay bir şekilde uyum sağlar. AUX bağlantısı dışında USB üzerinden de bağlantı kurarak müzik çalabilir.

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8. Kompakt tasarım, yüksek kalite: Lenovo thinkplus Masaüstü Bluetooth+Aux Soundbar Hoparlör RGB Işıklı

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

Soundbar tavsiye 2022 listelerinde adından sıklıkla söz ettiren ürünlerden biri, Lenovo thinkplus Masaüstü Bluetooth+Aux Soundbar Hoparlör RGB Işıklı modeli. RGB led ışık şeridiyle hoş bir görüntü sunan cihaz, değişen renk efekleriyle bulunduğu odanın havasını tamamen değiştiriyor. 4D ses deneyimi ve hem Bluetooth hem AUX üzerinden gecikme olmadan ses deneyimi sağlar. Üzerinde yer alan ses düğmesi sayesinde kolay bir şekilde kontrol edilen ürün, 40 santimetreyi aşmayan genişliği sayesinde her türlü masa ve TV sehpası üzerine konumlandırılabilir.

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9. "Tasarımda sadelik benim için çok önemli." diyenlere: Bose Akıllı Soundbar 700

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

Ünlü ses cihazları markası Bose tarafından üretilen Akıllı Soundbar 700, en iyi soundbar hangisi 2020 listelerini dahi altüst etti. Sofistike tasarımı sayesinde dikkat çeken ürün; sade, şık ve göz alıcı bir görüntüye sahip. Ürünün sahip olduğu bu uzun tasarım ve teknolojik donanımı, sesin eşsiz bir şekilde kulaklarınıza ulaşmasını sağlar. Cihazla entegre edilen Amazon Alexa fonksiyonu üzerinden sesi kontrol edebilir, bilgi alabilir veya gününüzü yönetebilirsiniz. TV masasında şık bir ürün arayan kişilere hitap eden bu ürün, gösterişli ızgarası ve zarif çizgileriyle herkesin beğenisini kazanıyor.

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10. Haricî subwoofer desteğiyle: Philips TAB6405/10 140W 2.1 Kanal Dolby Audio Soundbar

Dinlediğiniz her şeyin kalitesini arttıracak en iyi soundbar çeşitleri

"Bana sadece soundbar yetmez, yanında bir de subwoofer gerekiyor." diyorsanız Philips TAB6405/10 140W 2.1 Kanal Dolby Audio Soundbar modeline göz atabilirsiniz. Şık duruşu ile dikkat çeken ürün, beyaz renkli televizyon alanlar veya beyaz dekor kullananlar tarafından tercih edilebilir. Philips markalı soundbarın ses kalitesinin yanında dikkat çeken başka bir özelliği var: Ürünün ince yapısı TV'nin altına rahatça yerleştirilmesini sağlıyor ve bu sayede ayrı bir alana ihtiyaç duymuyor. Soundbar yapımında subwoofer desteğinin önemini bu ürünü kullanmaya başlayınca daha iyi anlayacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
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