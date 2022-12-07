Dinozorlardan bile daha yaşlı nesli tükenmekte olan balığı oltayla yakaladı! Görünce şoke oldu

Kevin Zirjacks’in Kansas Nehri’ndeki mersin balığı keşfi büyük yankı uyandırdı. Eyaletin Yaban Hayatı ve Parklar Departmanına göre, bu, Kansas'ta 25 yılı aşkın bir süredir bildirilen yalnızca 16. göl mersin balığı avıydı. Facebook'ta Zirjack'lerin bir görüntüsünü paylaşan departman, "Kansas Nehri'nde bulunan bu son derece nadir keşfe bakın. Bunu bulmak olağandışı” notunu ekledi.

“ÖZEL BİR BALIK OLDUĞUNU BİLİYORDUM”

Sosyal medyadan mersin balığını yakaladığı anların paylaşılmasının sonrasında gönderiye Zirjacks, “Bu balığı yakaladığımda özel bir balık olduğunu biliyordum. Hayatımın geri kalanında kesinlikle unutmayacağım bir gün oldu” dedi.

Göl mersin balığı, köpekbalıklarının uzak bir akrabasıdır ve 100 yaşına kadar yaşayabilir. Dipten besleyiciler milyonlarca yıldır Kuzey Amerika su sistemlerinde bulunuyor ve ilk kaydedilen fosil 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu, son dinozorların neslinin tükenmesinden yaklaşık 70 milyon yıl öncesine karşılık geliyor. Göl mersin balığı, 2,2 metre uzunluğa kadar büyüyebilir ve 109 kg ağırlığa sahip olabilir.