Dünya bu balığı arıyor! Eteğin içine sıkışan köpekbalığı uzmanlar tarafından bulunmazsa ölebilir

Karayip Denizi’nin Cayman Adaları yakınlarında kaydedilen görüntüler ilginç olmasının yanında bilim dünyasını adeta harekete geçirdi. Deniz biyologlarının elde ettiği görüntülerde solungaçları bir eteğe sıkışan köpekbalığının her yerde arandığı ifade edildi. Cayman Adaları Çevre Bakanlığı hayvanı bulmak için arama kurtarma çalışmalara başladıklarını söyledi.

“HER YERDE OLABİLİR”

Cayman Adaları Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu köpekbalığı bir şekilde denize düşen bir parça eteğe dolanmış. Onu bulmak ve ona yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak şu ana kadar başarısız olduk. Eğer bulunmazsa ölebilir. Hayati riskle karşı karşıya” ifadelerine yer verildi.

FLKey’in haberine göre uzmanlar çok geç olmadan hayvana yardın etme umuduyla aktif bir şekilde aradıkları köpekbalığının her yerde olabileceğini vurguladı. Köpekbalığının boyutu açıklanmasa da, bir hemşire köpekbalığının 12 metreye kadar büyüyebildiği ve "zararsız ve saldırgan olmadığı, ancak kışkırtıldıklarında ısırdıkları" biliniyor.