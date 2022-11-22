Dünya bu balığı konuşuyor! Gölde tam 30 kilogram ağırlığında Japon balığı yakaladı... Sudan çıkartması bile 25 dakika sürdü

Daily Mail’in haberine göre renginden dolayı Hackett’in “Carrot (Havuç) adını verdiği balık 20 yıl öncesinde göle yerleştirilmişti. Genellikle akvaryumda yaşadığı bilinen ve küçük cüsseleriyel dikkatleri çeken bir Japon balığının göldeki yolculuğu türünün değişmesine neden oldu. 20 yıl boyunca defalarca denenmesine rağmen balığı yakalayabilen kimse olmadı. Carrot'ın şu ana kadar yakalanan en büyük ikinci Japon balığı olduğu düşünülüyor.

“TAMAMEN ŞANSTI”

Balık oltaya yakalandıktan sonra Hackett’in onu yüzeye çekebilmesi tam 25 dakika sürdü. O anda heyecanlandığını dile geiteen Heckett, “Yemimi alıp aşağı yukarı hareket ettirdiğinde onun büyük bir balık olduğunu biliyordum. 30-40 metre yüzeye çıktığında turuncu olduğunu gördüm. Orada olduğunu biliyordum ama yakalayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Onu yakalamak harikaydı ama aynı zamanda tamamen şanstı” diye konuştu. Hackett balıkla poz verdikten sonra onu göle geri bıraktı ve zaferini kutlamak için bir bardak çay içti.

USA Today'e konuşan Blue Water Lakes sözcüsü Jason Cowler, “ Yaklaşık 20 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. 15 yılı aşkın süredir olta avcıları onu yakalamaya çalışıyordu. O zamandan beri büyüdü. Kaçmasını iyi bilen bir balık” dedi.