İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü

Delik daha sonra çökerek 200 km genişliğinde ve birkaç kilometre derinliğinde bir kratere dönüştü.

12 km genişliğinde bir cisim dünya kabuğunda 100 km genişliğinde 30 km derinliğinde bir delik açtı.

Kazılarda solungaçlarında çarpışma sonrası molozla dolu balıklar bulundu. Ayrıca ağaçların reçinelerindeki amberlerde de parçalara rastlandı.

Tanis'teki fosiller geri düşen ve yolundaki her şeyi yutan maddeleri kayıtlara geçirmiş oldu.

Bugün Meksika Körfezi olarak bilinen bölgeye çarpan 12 kilometre genişliğindeki cisim milyarlarca ton erimiş metal ve kayayı binlerce kilometre öteye fırlattı.

Kansas Üniversitesi'nde görevli Robert DePalma Tanis bölgesindeki kazı alanında dev bir göktaşının dünyaya çarptıktan sonraki 10 dakika ila iki saatlik bir sürede neler yaşandığının izlerini buldu.

ABD'nin Kuzey Dakota'da eyaletinde yapılan kazılarda balık ve ağaç fosillerinde gökyüzünden düşen kaya ve cam parçaları bulundu.

Bugün kraterin çoğu denizin altında

Kara olan bölümü ise kireçtaşıyla kaplı ancak kenarlarında subatanlar var

Bilim insanları incelemek için kraterin içinde kazılara başladı.

Jeokimyacılar bulunan maddeleri Meksika Körfezi'nde Chicxulub adı verilen göktaşına bağlamayı başardılar. Döküntülerin ayrıca 65.76 milyon yıl önceye kadar uzandığını bulan bilim insanları konumlarına bakarak bölgede büyük bir deniz kabarması yaşandığını da söylüyor.

Çarpışma büyük bir tsunami yaratmasına karşın dalgaların Körfez'den 3 bin kilometre uzaklıktaki Kuzey Dakota'ya ulaşması saatler alabilir. Ancak araştımacılar bölgedeki suyun 10 ya da 11 şiddetindeki bir depreme eşit olan sismik şok dalgasıyla döküntüleri taşıdığını düşünüyor.

Seyçe adı verilen bu kabarma yolundaki her şeyi sürükleyip şimdi ekibin incelediği örnekleri biraraya toplamış olabilir.

DePalma "Tatlı su balıkları, kara omurgalıları, ağaçlar, dallar, odunlar, deniz amonitleri ve diğer deniz yaratıkları kara üstünde hissedilen şok dalgasıyla aynı katmanda toplandı. Bir tsunaminin kraterden buraya ulaşması 17 saatten fazla alırdı ancak sismik dalgalar ve sonundaki kabarmayla buraya 10 dakikada ulaşmış olmalı" dedi.