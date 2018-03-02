MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı: Gıyaseddin, Ertuğrul Bey'e inandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 02.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı, geçtiğimiz Çarşamba akşamı TRT 1'de ekrana gelen son bölüm sonrasında yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölüm heyecan fırtınası içinde geçti. Sadettin Köpek, Mahperi Sultan sayesinde yakayı kurtardıktan sonra intikam almak için hazırlık yapıyor. Mahperi Sultan ise 2. Gıyaseddin'in tahta geçmesi için Sultan'ı zehirledi. Gıyaseddin, Ertuğrul Bey arasında geçen konuşma sonrasında ona inandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı: Gıyaseddin, Ertuğrul Bey'e inandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek'in saraya girişi ve kendinden Sultan Sadettin diye bahsetmesi, dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla ve öfkeyle izlendi.
28 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1'de soluk soluğa izlenen Diriliş Ertuğrul son bölümde birçok önemli gelişmeler yaşandı. Sultan'ın ölmesi ile tahta geçen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, annesine Sadettin Köpek ile yaptığı ittifakın hesabını soruyor. Fakat Gıyaseddin kime inanıyor? Annesine mi Ertuğrul Bey'e mi? İşte Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tahminler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yayınlanan 109. yeni bölüm fragmanı da izleyenleri heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek, saraya sultan olarak geri döndüğünden bahsediyor. Diriliş Ertuğrul hayranları tarafından nefretle izlenen Sadettin Köpek'in saraydaki bu sultan edası tarihe göre uzun bir zaman sürecek gibi duruyor. Sultan'ın zehirlenmesinde parmağı olan Sadettin Köpek, ileriki zamanlarda 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hakkında iftiralarıyla halkı kışkırtmaya çalışacak. Sonunda ölümle sonuçlanacak olan bu taht sevdası için Sadettin Köpek hain tuzaklarını, emeline ulaşmak için adım adım öne sürecek.

Fragmanda Şehzade Gıyaseddin ise ilk önce boğazına kılcını dayadığı ve Sadettin Köpek ile yaptığı ittifakın hesabını soruyor. Hatta "Babamın katilleriyle birlik mi oldun ana?" diye sorup kılıcını boğazına dayasa da ona kıyayamıyor. Lakin Mahperi Hatun'un sözleri sonrasında "Şerefimiz için Ertuğrul ölmeli!" demesi izleyicileri meraklandırdı. Peki Gıyaseddin kime inanıyor? Ertuğrul Bey'e mi yoksa Mahperi Sultan'a mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde birçok önemli gelişme gerçekleşti. Sultan, Ares’in itiraflarından sonra Emir Saadettin’i zindana attırmış, nihai kararını sefere gitmeden evvel vereceğini söylemişti. Sultan, sefere gitmeden önce kararını açıklamış, Emir Saadettin’e itham edilen suçların araştırılmasına ve Emir Saadettin’in görevinden azline karar vermiş, Ertuğrul bu karardan hiç memnun olmamıştı. Her şeye rağmen Ertuğrul sözünde durup Ares’i serbest bırakmış, Emir Saadettin ise her şeyi itiraf eden Ares’i öldürmek için peşine adam göndermişti. Göktuğ ve adamları Ares’i yakalamış fakat Ertuğrul yetişip Ares’i onların elinden kurtarmıştı. Ares, Ertuğrul’un kendisi için yaptıklarından etkilenmiş ve Müslüman olmuştu.

Mahperi Hatun ve Altunaba’nın, sultanın vasiyetinin tersine Şehzade Gıyaseddin’i tahta geçirme planları sonrasında Sultan Aladdin, yemeğine konulan zehir ile hayatını kaybetti. Şehzade Gıyasettin, babasının can verdiği sırada çadırda yer alan Ertuğrul Bey'i tutuklatıyor. Titan, Hanlı Pazar'a baskın yaparken ele geçirildi ve Turgut Alp tarafından kellesi vuruldu. Marya'nın ihaneti Artuk Bey'in dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. "Yeniden doğmama vesile olan bir dostum için canımı veriyorum." diyen Ahmet (Ares)'in yaralandığı sahne gözyaşları ile izlendi.

Diriliş Ertuğrul son bölümde Sultan Aladdin'in can cekiştiği sırada, Mahperi Hatun "Haciblerim, emirlerim, pervanelerim! Sultanımız ak kefenini yanına alıp sefere çıktı. Yarın Allah’ın rahmetine kavuşacaktır. Nice vakittir bu günü beklerdik. Sizler de kendinizi bu güne hazırladınız. İmdi, Âl-i Selçuk tahtına Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev’in oturması için hepinizden Kur’an-ı Kerim’e el basıp sadakat yemini etmenizi isterim." diyerek sarayda kutlama yapıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 108. son bölüm izle

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ne zaman televizyonda ilk Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fra Diriliş 'Ertuğrul' son bölüm

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

İlginizi Çekebilir

Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Diziye böyle veda etti!

Diziye böyle veda etti!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 36. Yeni bölüm 2. fragman: Vatan uğruna can alıp, can verenlerin şerefine!

Söz 36. Yeni bölüm 2. fragman: Vatan uğruna can alıp, can verenlerin şerefine!

Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 2 Mart Cuma Kanal D yayın akışı

Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 2 Mart Cuma Kanal D yayın akışı

Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı izle: Kopuz Albay öldü mü? (Savaşçı son bölümde neler oldu?)

Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı izle: Kopuz Albay öldü mü? (Savaşçı son bölümde neler oldu?)

Börü 2. Bölüm fragmanı: Kar Gibi Beyaz

Börü 2. Bölüm fragmanı: Kar Gibi Beyaz

Yuvamdaki Düşman final bölümü izle - Yuvamdaki Düşman nasıl bitti, neden final yaptı?

Yuvamdaki Düşman final bölümü izle - Yuvamdaki Düşman nasıl bitti, neden final yaptı?

Çukur 19. yeni bölüm fragmanı: Büyük yüzleşme Vartolu - İdris Koçovalı! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 19. yeni bölüm fragmanı: Büyük yüzleşme Vartolu - İdris Koçovalı! (Çukur son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.