Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı: Gıyaseddin, Ertuğrul Bey'e inandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek'in saraya girişi ve kendinden Sultan Sadettin diye bahsetmesi, dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla ve öfkeyle izlendi.

28 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1'de soluk soluğa izlenen Diriliş Ertuğrul son bölümde birçok önemli gelişmeler yaşandı. Sultan'ın ölmesi ile tahta geçen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, annesine Sadettin Köpek ile yaptığı ittifakın hesabını soruyor. Fakat Gıyaseddin kime inanıyor? Annesine mi Ertuğrul Bey'e mi? İşte Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tahminler... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yayınlanan 109. yeni bölüm fragmanı da izleyenleri heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek, saraya sultan olarak geri döndüğünden bahsediyor. Diriliş Ertuğrul hayranları tarafından nefretle izlenen Sadettin Köpek'in saraydaki bu sultan edası tarihe göre uzun bir zaman sürecek gibi duruyor. Sultan'ın zehirlenmesinde parmağı olan Sadettin Köpek, ileriki zamanlarda 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hakkında iftiralarıyla halkı kışkırtmaya çalışacak. Sonunda ölümle sonuçlanacak olan bu taht sevdası için Sadettin Köpek hain tuzaklarını, emeline ulaşmak için adım adım öne sürecek.

Fragmanda Şehzade Gıyaseddin ise ilk önce boğazına kılcını dayadığı ve Sadettin Köpek ile yaptığı ittifakın hesabını soruyor. Hatta "Babamın katilleriyle birlik mi oldun ana?" diye sorup kılıcını boğazına dayasa da ona kıyayamıyor. Lakin Mahperi Hatun'un sözleri sonrasında "Şerefimiz için Ertuğrul ölmeli!" demesi izleyicileri meraklandırdı. Peki Gıyaseddin kime inanıyor? Ertuğrul Bey'e mi yoksa Mahperi Sultan'a mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı... 2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Diriliş Ertuğrul son bölümde birçok önemli gelişme gerçekleşti. Sultan, Ares’in itiraflarından sonra Emir Saadettin’i zindana attırmış, nihai kararını sefere gitmeden evvel vereceğini söylemişti. Sultan, sefere gitmeden önce kararını açıklamış, Emir Saadettin’e itham edilen suçların araştırılmasına ve Emir Saadettin’in görevinden azline karar vermiş, Ertuğrul bu karardan hiç memnun olmamıştı. Her şeye rağmen Ertuğrul sözünde durup Ares’i serbest bırakmış, Emir Saadettin ise her şeyi itiraf eden Ares’i öldürmek için peşine adam göndermişti. Göktuğ ve adamları Ares’i yakalamış fakat Ertuğrul yetişip Ares’i onların elinden kurtarmıştı. Ares, Ertuğrul’un kendisi için yaptıklarından etkilenmiş ve Müslüman olmuştu.