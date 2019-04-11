Diriliş Ertuğrul 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

Her hafta reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan ve 5. sezonu yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı. 17 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünün fragmanı izleyicilerin merak ettiği soruları daha da alevlendirdi. Dragos ve adamları tarafından oğlu kaçırılan Bamsı, oğlunu kurtarmak adına bile bile bir tuzağın içine düşer. Bamsı’nın düştüğü tuzaktan haberdar olan Ertuğrul yoldaşlarını da toplayarak Bamsı ve oğlunu kurtarmak üzere harekete geçer. Dragos’un adamlarıyla çarpışan Ertuğrul, bu mücadeleden galip ayrılmayı başarsa da Bamsı’nın hayatta olup olmadığına dair bir iz yoktur.
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!
Fragmanda ayrıca oğullarına öğütler verirken gördüğümüz Ertuğrul’da, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili serpiştirilen detaylar da gözden kaçmıyor ve seyirciyi heyecanlandırıyor. “Yiğidin en büyük varlığı davasıdır” diye öğütleyen Ertuğrul’un evlatlarını hangi düsturla yetiştirdiği ve Osmanlı Devleti’nin adilliğinin hangi ilkelere dayandırıldığı da yeni bölümün fragmanında vurgulanıyor.
Albastı’yla birlik olan Dragos nam-ı diğer Zangoç, hain yüzünü göstererek Ertuğrul ve adamlarına ihanet etmiş, Beybolat’la birlik olarak Bamsı’nın oğlunu kaçırmayı başarmıştı. Evladının acısıyla içi yanan Bamsı Beyrek, acele bir karar vermek üzereyken Ertuğrul araya girmiş Bamsı’yı biraz olsun sakinleştirerek yanlış bir karar vermesini engellemişti. Ancak sonradan Ertuğrul’un sözünden çıkan Bamsı, tek başına oğlunu kurtarmaya girişmiş ve Dragos’un tuzağının tam ortasına düşmüştü.
Öte yandan Kayı Obası’nı fitne ve ihanetle içerden çökertmeye çalışan Beybolat, kardeşinin de yardımıyla Hafsa ve Selcan’ı birbirine düşürmeyi başarmış, obayı zayıflatarak tamamen ortadan kaldırma planında önemli bir adım atmıştı.
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin kurgusal yaşamını ve Kayı Obası’nın büyüyerek bir devlet haline gelişini anlatan Diriliş Ertuğrul’da her sezon farklı bir akışla karşı karşıyayız. Dizinin ana hikayesi Ertuğrul’un liderliği ve adaletiyle oğluna örnek olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki izleri göstermek iken sezonlar içindeki hikaye her sezon değişiyor. Dizinin 5. sezonunda ise Kayı Obası’nı iç ve dış mihraklar tehdit etmektedir. Zangoç mahlasıyla oba içerisinden bilgi sızdıran Dragos’un yanı sıra Beybolat da bir başka gizli kimlikle obayı içerden çökertmeye kararlıdır. Gizli kimliği Albastı ile obanın düşmanlarıyla ortaklık kuran Beybolat’ın tek amacı Ertuğrul’u ortadan kaldırmak ve obayı ele geçirmektir.
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