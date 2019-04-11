MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Reyting rekorları kıran ve yalnızca ülkemizde değil yurt dışında da merakla takip edilen TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 144. bölüm fragmanında Bamsı’nın oğlunu kaçıran Dragos, onu bir tuzağa çekerken Ertuğrul bir yandan Bamsı’nın oğlunu bir yandan da yoldaşının hayatını kurtarmaya çalışır.

Diriliş Ertuğrul 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

Her hafta reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan ve 5. sezonu yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı. 17 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünün fragmanı izleyicilerin merak ettiği soruları daha da alevlendirdi. Dragos ve adamları tarafından oğlu kaçırılan Bamsı, oğlunu kurtarmak adına bile bile bir tuzağın içine düşer. Bamsı’nın düştüğü tuzaktan haberdar olan Ertuğrul yoldaşlarını da toplayarak Bamsı ve oğlunu kurtarmak üzere harekete geçer. Dragos’un adamlarıyla çarpışan Ertuğrul, bu mücadeleden galip ayrılmayı başarsa da Bamsı’nın hayatta olup olmadığına dair bir iz yoktur.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Fragmanda ayrıca oğullarına öğütler verirken gördüğümüz Ertuğrul’da, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili serpiştirilen detaylar da gözden kaçmıyor ve seyirciyi heyecanlandırıyor. “Yiğidin en büyük varlığı davasıdır” diye öğütleyen Ertuğrul’un evlatlarını hangi düsturla yetiştirdiği ve Osmanlı Devleti’nin adilliğinin hangi ilkelere dayandırıldığı da yeni bölümün fragmanında vurgulanıyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Albastı’yla birlik olan Dragos nam-ı diğer Zangoç, hain yüzünü göstererek Ertuğrul ve adamlarına ihanet etmiş, Beybolat’la birlik olarak Bamsı’nın oğlunu kaçırmayı başarmıştı. Evladının acısıyla içi yanan Bamsı Beyrek, acele bir karar vermek üzereyken Ertuğrul araya girmiş Bamsı’yı biraz olsun sakinleştirerek yanlış bir karar vermesini engellemişti. Ancak sonradan Ertuğrul’un sözünden çıkan Bamsı, tek başına oğlunu kurtarmaya girişmiş ve Dragos’un tuzağının tam ortasına düşmüştü.

Öte yandan Kayı Obası’nı fitne ve ihanetle içerden çökertmeye çalışan Beybolat, kardeşinin de yardımıyla Hafsa ve Selcan’ı birbirine düşürmeyi başarmış, obayı zayıflatarak tamamen ortadan kaldırma planında önemli bir adım atmıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin kurgusal yaşamını ve Kayı Obası’nın büyüyerek bir devlet haline gelişini anlatan Diriliş Ertuğrul’da her sezon farklı bir akışla karşı karşıyayız. Dizinin ana hikayesi Ertuğrul’un liderliği ve adaletiyle oğluna örnek olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki izleri göstermek iken sezonlar içindeki hikaye her sezon değişiyor. Dizinin 5. sezonunda ise Kayı Obası’nı iç ve dış mihraklar tehdit etmektedir. Zangoç mahlasıyla oba içerisinden bilgi sızdıran Dragos’un yanı sıra Beybolat da bir başka gizli kimlikle obayı içerden çökertmeye kararlıdır. Gizli kimliği Albastı ile obanın düşmanlarıyla ortaklık kuran Beybolat’ın tek amacı Ertuğrul’u ortadan kaldırmak ve obayı ele geçirmektir.

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Diriliş Ertuğrul yapımcısı yeni projesini açıkladıDiriliş Ertuğrul yapımcısı yeni projesini açıkladı
Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul yeni fragman fragman diriliş ertuğrul 144. bölüm yeni bölüm

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Diriliş Ertuğrul'da bir şok ölüm daha!

Diriliş Ertuğrul'da bir şok ölüm daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diriliş Ertuğrul'da hain plan ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul'da hain plan ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ölüm sahnesi

Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ölüm sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul yapımcısı yeni projesini açıkladı

Diriliş Ertuğrul yapımcısı yeni projesini açıkladı

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda nasıl devam edecek? Diriliş Ertuğrul ekibinden açıklama

Flaş Diriliş Ertuğrul açıklaması! Yeni sezonu böyle duyurdular

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Ünlü oyuncu Osman Gazi'yi canlandıracak

Diriliş Ertuğrul'da Ögeday öldü ortalık karıştı! Obaya sızan Almıla Hatun Noyan'ın kardeşi çıktı

Diriliş Ertuğrul'da şok final! Kim olduğu ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul yapımcısından Diriliş Osman açıklaması (Diriliş Ertuğrul finali ne zaman)

Yapımcıdan heyecanlandıran açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.