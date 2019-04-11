Diriliş Ertuğrul 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

Her hafta reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan ve 5. sezonu yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı. 17 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünün fragmanı izleyicilerin merak ettiği soruları daha da alevlendirdi. Dragos ve adamları tarafından oğlu kaçırılan Bamsı, oğlunu kurtarmak adına bile bile bir tuzağın içine düşer. Bamsı’nın düştüğü tuzaktan haberdar olan Ertuğrul yoldaşlarını da toplayarak Bamsı ve oğlunu kurtarmak üzere harekete geçer. Dragos’un adamlarıyla çarpışan Ertuğrul, bu mücadeleden galip ayrılmayı başarsa da Bamsı’nın hayatta olup olmadığına dair bir iz yoktur.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Fragmanda ayrıca oğullarına öğütler verirken gördüğümüz Ertuğrul’da, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili serpiştirilen detaylar da gözden kaçmıyor ve seyirciyi heyecanlandırıyor. “Yiğidin en büyük varlığı davasıdır” diye öğütleyen Ertuğrul’un evlatlarını hangi düsturla yetiştirdiği ve Osmanlı Devleti’nin adilliğinin hangi ilkelere dayandırıldığı da yeni bölümün fragmanında vurgulanıyor.