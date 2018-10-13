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Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2018 01:29 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 5. yeni sezon 122. bölüm yayın tarihi sonunda belli oldu. Büyük sürprizler 5. sezona başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinden hayranlarına müjdeli haber geldi. Yeni sezonda kadrosuna Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç'ı katan Diriliş Ertuğrul'un çekimleri de tüm hızıyla sürüyor. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, diziye katılan yeni isimler ve son bilgiler...

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm yayın tarihi belli oldu

Diriliş Ertuğrul'un uzun süredir merakla beklenen 122. yeni bölüm tarihi sonunda açıklandı. Yeni sezonda kadrosuna katılan ünlü oyuncularla yeni bir dönemin başlayacağı ve Ertuğrul Bey'in Kayı boyunu devlet olmaya götürecek adımları atacağı yeni sezon nefesleri kesecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Son iki haftadır TRT yayın akışında yeri gözlenen Diriliş Ertuğrul'dan sevindirici haber geldi. TRT 1'in haftalık olarak yayımladığı yayın akışı bilgileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul, 17 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul'un çarşamba günü yeni bölümüyle mi yoksa tanıtım bölümüyle mi izleyici karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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BURAK ÖZÇİVİT DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA OYNAYACAK MI? DİRİLİŞ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Uzun zamandır dizinin gündeminde yer alan Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul'a katılacağı iddiası, Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu tarafından gündeme getirildi. Eyüboğlu, oyuncuyla yapım şirket arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği ve 'Osman Gazi' konsepti için el sıkışıldığını yazdı. İşte, merak edilen o ifadeler;

"Yeri gelmişken Burak Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim.

Tekden Film'le 'Diriliş Osman Gazi'yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Burak Özçivit, 'Diriliş'e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra 'Diriliş Osman Gazi' olarak başlayacak.

TRT 1'in dizisiyle, eşi Fahriye Evcen hamileyken anlaşan Burak Özçivit, Allah kısmet ederse 'Diriliş Osman Gazi' başladığında baba olacak."

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TRT 1 KOORDİNATÖRÜ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile Diriliş Ertuğrul dizisinin geleceği hakkında konuşan Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan, yazısında dizi hakkında önemli detaylara yer vermişti. Zeydan'ın, 'Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak.' açıklamasıyla açık kapı bırakması dikkat çekmişti. İşte, o açıklamalar;

"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A Fİ DİZİSİNDEN TRANSFER

Yeni sezon hazırlıkları devam eden TRT'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Armağan Oğuz da katıldı. Fi, Dağ 2, Börü projelerindeki farklı görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“ATAÇ” KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Armağan Oğuz, TRT‘nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘da “Ataç” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan Oğuz, şu sıralar yeni rolünü için kılıç kullanma eğitimi alıyor.

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TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, Kasım ayının ilk haftasında yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken diziye bomba bir transfer daha yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kadroya dahil edilen usta oyuncu Ünal Silver'in ardından şimdi de Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'tan bir oyuncu diziye katıldı.

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Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun sevilen dizinin 5. sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirildi.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN UMUT BEY'i ÜNAL SİLVER

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un önceki gün de kadrosuna usta oyuncu Ünal Silver dahil olmuştu. Haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Silver'in, dizide Umur Bey karakterine hayat vereceği öğrenilmişti.

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