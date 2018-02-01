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Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ | 01.02.2018 23:30 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı, Mehmet Bozdağ imzalı Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer

TRT 1'in 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna taze kan. Ünlü oyuncu Hakan Onat dizinin kadrosuna dahil oldu. Bilecik Tekfuru'nun komutanı Angelos karakterini canlandıracak olan Onat, Ares'in başaramadığı görevleri toparlayacak.

ARES'İN ARKASINI TOPLAYACAK
104. bölümden itibaren ekipte yer alacak olan Hakan Onat, Bilecik Tekfuru'nun komutanı Angelos karakterini canlandıracak. Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Diriliş Ertuğrul'un son derece otoriter bir yapıya sahip olan yeni karakter

hakan onat

HAKAN ONAT KİMDİR?
9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Hakan Onat, daha önce "Filinta Bin Yılın Şafağında", "46 Yok Olan" ve "Kod Adı Reaksiyon" gibi ses getiren dizilerde rol almıştı.

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Diriliş Ertuğrul hakan onat

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