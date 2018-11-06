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Diriliş Ertuğrul'a Hande Soral da dahil oldu

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncu değişimleri sürüyor! Oyuncu Hande Soral, 'Zeydan Hatun' karakteriyle 'Diriliş Ertuğrul' dizisine katıldı

Diriliş Ertuğrul'a Hande Soral da dahil oldu

TRT ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da, 'Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç ayrıldı, yerine 'Zeydan Hatun' karakteriyle Hande Soral geldi.

HANDE SORAL KİMDİR?

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.

Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evli.

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