Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey böyle geri dönüyor! Kaan Taşaner kimdir? Diriliş Ertuğrul 146. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, bu akşam ekrana gelecek olan 146. yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun yıllar sonra geri dönmesi obada sevinç havası estiriyor. Ertuğrul Bey ve Gündoğdu Bey artık birlikte yeni planlar yapmaya başlıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos’u yakalamış, Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ise idam etmek için Macellum’a çıkartmıştı. Dragos’un adamı komutan Branas’la Dragos’u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey’in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.

Branas saldırdığında Ertuğrul Bey’in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.

Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey’den af dilemek için Söğüt’e gelen Bamsı, Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz’ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey’den özür dilemişti.