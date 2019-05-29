Diriliş Ertuğrul nasıl bitecek? Finalde neler olacak? Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs Çarşamba akşamı final yaparak ekrana veda edecek. Ekim 2019'da ise aynı dizinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman Gazi yayınlanmaya başlayacak. Diriliş Osman Gazi'de ise başrolü Burak Özçivit oynayacak. Peki Diriliş Ertuğrul nasıl bitecek? Finalde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul final bölümü özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.