MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul nasıl bitecek? Finalde neler olacak? Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2019 02:42 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 150. ve final bölümü fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda edecek. Reyting rekortmeni dizinin final bölümünde, Osmanlı Devleti'nin ilk adımları atılıyor. Ertuğrul Bey, Moğollar'a karşı büyük savaşı başlatıyor. Peki Diriliş Ertuğrul nasıl bitecek? Finalde neler olacak? Diriliş Ertuğrul finalinde Engin Altan Düzyatan ayrılırken, yeni sezonda dizi Diriliş Osman Gazi olarak ekrana dönecek. İşte Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs Çarşamba akşamı final yaparak ekrana veda edecek. Ekim 2019'da ise aynı dizinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman Gazi yayınlanmaya başlayacak. Diriliş Osman Gazi'de ise başrolü Burak Özçivit oynayacak. Peki Diriliş Ertuğrul nasıl bitecek? Finalde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul final bölümü özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.

Umur obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti. Sırma şimdi ne yapacak?

Töreye muhalefeti ve Türk obalarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat’ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma’yı da tek kalemde silecek mi? Yoksa af mı edecek?

Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi? İlbilge ve Ertuğrul evlenebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı final bölümüyle Diriliş Ertuğrul’da!

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Kadın'da kim öldü? Şoke eden kaza sahnesi!Kadın'da kim öldü? Şoke eden kaza sahnesi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul final bölümü izle Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı Diriliş Ertuğrul bitti mi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın sezon finalinde şoke eden kaza sahnesi! Kim öldü? Kadın 64. son bölüm izle!

Kadın'da kim öldü? Şoke eden kaza sahnesi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde nişan sürprizi! Behzat ve İlyas Ankara havası oynadı! EDHO 139. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de Esma nasıl öldü? İstanbullu Gelin final bölümü fragmanı yayınlandı

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm!

Çarpışma ekrana böyle veda edecek! Zeynep öldü mü? Çarpışma 24. ve final bölüm fragmanı izle!

Çarpışma ekrana böyle veda edecek!

Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı

Behzat Ç. yeni haliyle şaşırttı! İşte setten kareler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 139. son bölüm sezon finali fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz finalinde Hızır şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.