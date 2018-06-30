Diriliş Ertuğrul seti kül oldu! İşte yangından sonraki hali

Beykoz Yalıköy'de bulunan dizi ve film stüdyosu olarak da kullanılan eski kundura fabrikasında dün çıkan yangınla ilgili detaylar belirleniyor.

Yangının spiral taşlı makineyle demir kesim sırasında çıkan kıvılcımların ahşaplara sirayet etmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Boğaz'ın her noktasından görülen alevler, dizilerin sezon finali yapması ve çekim olmaması nedeniyle kimseye zarar vermedi.

Yangının Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde çıktığı belirlendi.

Tekden Film'den yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde dizi setinin bulunduğu eski kundura fabrikasında çıkan yangının, personelin ve itfaiyenin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmadığı aktarılarak şunlar söyledi:

"Yangın, Beykoz Kundura'da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, 'Diriliş Ertuğrul' setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür"



