Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral, sette kaza geçirdi. Dizinin ekibine 5. sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, senaryo gereği kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi. Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı. Fakat karşısındaki oyuncunun bir anlık dikkatsizliği sonucu, olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu. HASTANEYE KALDIRILDI Eli kesilen Hande Soral’a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı. Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı. SAĞLIK DURUMU NASIL? Hande Soral, doktorun “Korkulacak bir durum yok” demesi üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti. Prodüksiyon amirinin özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardığı öğrenildi. (Haber7)

HANDE SORAL KİMDİR? Diriliş Ertuğrul'un İlbilge karakteri Hande Soral 2 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Bursalı olan oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladı. Lise eğitimini ise İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyeri ise izleyici olarak gittiği Tolga Çevik'in yer aldığı Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır. Oyunculuk Kariyeri İlk olarak 2008 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosun Özge Borak, Fulya Zenginer, Ekin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde rol almış ve Armağan Gezici karakterini oynamıştır. 2010 senesinde Gecekondu Kendisi televizyon programında yer almıştır. 2011 senesinde Bir Günah Gibi dizisinde Figen karakterini oynamıştır. 2012 - 2013 seneleri arasında Alev Alev dizisinde Ümran karakterini oynamıştır.