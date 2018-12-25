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Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

DİZİ HABERLERİ  | 25.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde İlbilge Hatun rolünü oynayan başarılı oyuncu Hande Soral kaza geçirdi. 5 sezonda savaş sahnelerinin sıklığı sebebiyle kılıçların çekildiği sahnede eli kesilen Hande Soral ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Peki ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral, sette kaza geçirdi. Dizinin ekibine 5. sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, senaryo gereği kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi.

Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı. Fakat karşısındaki oyuncunun bir anlık dikkatsizliği sonucu, olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Eli kesilen Hande Soral’a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı. Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hande Soral, doktorun “Korkulacak bir durum yok” demesi üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti. Prodüksiyon amirinin özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardığı öğrenildi. (Haber7)

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HANDE SORAL KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge karakteri Hande Soral 2 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Bursalı olan oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladı. Lise eğitimini ise İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde tamamladı.

Oyunculuk kariyeri ise izleyici olarak gittiği Tolga Çevik'in yer aldığı Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.

Oyunculuk Kariyeri

İlk olarak 2008 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosun Özge Borak, Fulya Zenginer, Ekin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde rol almış ve Armağan Gezici karakterini oynamıştır.

2010 senesinde Gecekondu Kendisi televizyon programında yer almıştır.

2011 senesinde Bir Günah Gibi dizisinde Figen karakterini oynamıştır.

2012 - 2013 seneleri arasında Alev Alev dizisinde Ümran karakterini oynamıştır.

2013 senesinde Fatih Gevherhan dizisinde Sultan karakterini oynamıştır.

2014 senesinde Çalıkuşu dizisinde Azelya karakterini oynamıştır.

2014 senesinde Öcü dizisinde Fatma karakterini oynamıştır.

2014 senesinde BirleşenGönüller filminde Cennet karakterini oynamıştır.

2016 senesinde Kalbim Yangın Yeri dizisinde Leyla karakterini oynamıştır.

2017 senesinde Evlat Kokusu dizisinde Zeynep karakterini oynamıştır.

5 sezondur ekranların en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi olan Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral, Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete gibi isimlerle oynama şansı buldu ve burada İlbilge karakterini oynadı.

Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri bulunan Hande Soral kendisi gibi oyuncu olan ve uzun süredir birilikte olduğu İsmail Demirci ile 2018 yılında dünya evine girdi.

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