MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul'un Hafsa Hatun'u hamilelik kilolarını verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Herkes onu Üvey Baba'nın Lamia'sı olarak tanıdı! Şu sıralar Diriliş Ertuğrul'da oynayan çiçeği burnunda anne Burçin Abdullah hamilelik kilolarını verdi.

Diriliş Ertuğrul'un Hafsa Hatun'u hamilelik kilolarını verdi

Diriliş Ertuğrul'un Hafsa Hatun'u olarak hayranlarının karşısına çıkan Burçin Abdullah, 5 ay önce anne oldu! Hamilelik kilolarını veren güzel oyuncu yeniden setlere döndü.

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Oğluna hamileyken 30 kilo alan genç oyuncu Diriliş Ertuğrul setiyle ev arasında mekik dokuyor. Genç oyuncu artık oğluyla da fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.

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Genç oyuncu bu yoğun tempoda hamilelik kilolarını da hızlıca verdi. Abdullah'ın 20 kilo verdiği sosyal medyada konuşulan iddialar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah

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