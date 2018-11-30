Diriliş Ertuğrul'un Hafsa Hatun'u hamilelik kilolarını verdi

Diriliş Ertuğrul'un Hafsa Hatun'u olarak hayranlarının karşısına çıkan Burçin Abdullah, 5 ay önce anne oldu! Hamilelik kilolarını veren güzel oyuncu yeniden setlere döndü.
Oğluna hamileyken 30 kilo alan genç oyuncu Diriliş Ertuğrul setiyle ev arasında mekik dokuyor. Genç oyuncu artık oğluyla da fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.
Genç oyuncu bu yoğun tempoda hamilelik kilolarını da hızlıca verdi. Abdullah'ın 20 kilo verdiği sosyal medyada konuşulan iddialar arasında.
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