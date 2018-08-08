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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

TRT1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Finalde neler olmuştu? soruları dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. 121. bölümüyle sezon yapan dizi tatile girmişti. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu dizinin yayın tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul’un 5. ne zaman başlıyor? Finalde neler olmuştu? soeuları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte 5. sezona dair bilgiler…

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul’un 5. ve yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin geçtiğimiz sezonda Ekim ayında başlamıştı. Dizinin yine aynı ay içerisinde başlayabileceği tahmin ediliyor. Dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşıldığında diziyle ilgili haberlerimiz arasında mutlaka yer alacaktır.

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SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…


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