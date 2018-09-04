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Diriliş Ertuğrul yeni sezonda nasıl devam edecek? Diriliş Ertuğrul ekibinden açıklama

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul kadrosuna katıldığı haberlerinin ardından dizinin sosyal medya hesabından açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda "Diriliş Ertuğrul konsepti"yle yola devam edecek

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda nasıl devam edecek? Diriliş Ertuğrul ekibinden açıklama

Diriliş Ertuğrul'a yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in dahil olmasıyla heyecan doruğa çıktı.

Özçivit'in Ertuğrul'un oğlu Osman Gazi'yi oynacağı haberlerinden sonra dizinin yeni sezondaki konsepti de belli oldu.

Dizinin "Diriliş Ertuğrul" konseptiyle devam edeceği duyuruldu. Bu açıklamadan sonra ise, Burak Özçivit'in dizide yer alıp almayacağı sorusu akıllara geldi.

"DİZİMİZ 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' KONSEPTİYLE DEVAM EDECEK"

Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.

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"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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