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Dışarıdan almaya son! Evde pesto sos tarifi, Pesto sos nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Nasıl saklanır?

15.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pesto sos mutfakta kullanılan en lezzetli soslar arasında bulunuyor. Seveni kadar sevmeyeni de çok olan pesto sosunu evde yaparak çok daha lezzetli hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu tariften sonra dışarıdan pesto sos almak istemeyeceksiniz.

Dışarıdan almaya son! Evde pesto sos tarifi, Pesto sos nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Nasıl saklanır?

Soslar yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Özellikle pesto soslar gibi baskın bir tada sahip olanlar makarnalara, kremalı yemeklere çok yakışıyor. İtalyan mutfağına ait olan pesto sosunu hep dışarıdan alıyorsanız bir de evde denemeniz gerekiyor. Pesto sosunuzun içerisine eklenen parmesan yerine İzmir tulumu ya da eski kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Orijinal tarifinde çam fıstığı olsa da ceviz ya da yer fıstığı ile de benzer bir tat yakalayabilirsiniz. Hazırladığınız pesto sosunu buzdolabında kapağı kapalı bir kavanozda en fazla 1 hafta saklayabilirsiniz.

EVDE PESTO SOS TARİFİ

Malzemeler

2 büyük demet taze fesleğen
3 yemek kaşığı (tepeleme) parmesan peyniri (rendelenmiş)
3 yemek kaşığı çam fıstığı
½ adet limon suyu
½ çay bardağı (1 parmak fazla) zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 çimdik tuz

Yapılışı

  • Yaprak yaprak ayıklayıp, bol suda yıkadığınız fesleğenleri güzelce kurulayın.
  • Mutfak robotuna fesleğenleri ekleyin.
  • Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri, sarımsak, limon suyu tuz ve çam fıstığını ekleyin.
  • Tüm malzemeleri mutfak robotunda püre haline getirin. Son olarak zeytinyağını azar azar ekleyip kıvamını ayarlayın. Sürülebilir bir kıvam alana kadar karıştırma işlemini sürdürün.
  • Hazırladığınız pesto sosu bir kaseye alın. Buzdolabında saklamak için ağzı kapalı bir kavanoza koyabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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