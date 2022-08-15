Dışarıdan almaya son! Evde pesto sos tarifi, Pesto sos nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Nasıl saklanır?

Soslar yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Özellikle pesto soslar gibi baskın bir tada sahip olanlar makarnalara, kremalı yemeklere çok yakışıyor. İtalyan mutfağına ait olan pesto sosunu hep dışarıdan alıyorsanız bir de evde denemeniz gerekiyor. Pesto sosunuzun içerisine eklenen parmesan yerine İzmir tulumu ya da eski kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Orijinal tarifinde çam fıstığı olsa da ceviz ya da yer fıstığı ile de benzer bir tat yakalayabilirsiniz. Hazırladığınız pesto sosunu buzdolabında kapağı kapalı bir kavanozda en fazla 1 hafta saklayabilirsiniz.
Malzemeler
2 büyük demet taze fesleğen
3 yemek kaşığı (tepeleme) parmesan peyniri (rendelenmiş)
3 yemek kaşığı çam fıstığı
½ adet limon suyu
½ çay bardağı (1 parmak fazla) zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 çimdik tuz
Yapılışı
Okuyucu Yorumları 0 yorum