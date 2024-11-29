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Discord ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama... Sosyal medya kullanım yaşıyla ilgili dikkat çeken mesaj

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.11.2024 22:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erişime kapatılan Roblox ve Discord ile ilgili açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz" dedi. Uraloğlu ayrıca sosyal medya kullanım yaşıyla ilgili olarak "16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var" şeklinde bir açıklama yaptı.

Discord ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama... Sosyal medya kullanım yaşıyla ilgili dikkat çeken mesaj

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Habertürk TV canlı yayınında, Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Erişim engelli bulunan Roblox ve Discord ile ilgili açıklamalarda bulunana Bakan Uraloğlu, "Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün" dedi.

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"BİZİM İSTEDİĞİMİZ İÇERİKLERİ ÇIKARTIRLARSA ROBLOX'U AÇMAMIZ MÜMKÜN"

Roblox'un kapatılam sürecine değinen Uraloğlu, "Birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı; Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var. Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var. Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil" ifadelerini kullandı.

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"DİSCORD MAHKEME KARARINA İTİRAZ ETTİ"

X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Instagram'a erişim engeli koyduk. O süreci daha iletişime açık, profesyonelce yürütebilir miydik diye kendi aramızda tartışıyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz" şeklinde konuştu.

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"NEREDEYSE DOĞAN ÇOCUĞA HESAP AÇIYORUZ"

Yasaklama lafını sevmediğine de dikkat çeken Uraloğlu, "Düzenleme, çünkü orada çok fazla gri, flu alan var gerçekten. Çok dinamik bir süreç. Onun için bazı şeyleri kaçırmadan yetişmemiz gerekir. Dünyada birçok ülke sosyal medya mecralarıyla ilgili farklı düzenlemeleri her geçen gün hayata geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya platformunun tutuklanmasını biliyorsunuz. Birçok ülkede yasaklamalar var. TikTok'un yasaklanması gibi. Bazı sosyal medya platformunun kamu görevlilerinin işlerinde kullanması yasaklanması vs. Türkiye'deki rakamlara bakacak olursak neredeyse 75 milyon kişi hesaba sahip. Instagram, Youtube'a üye sayısı olan birçok insanımız var. Neredeyse doğan çocuğa hesap açıyoruz" dedi.

"16 YAŞININ ALTI SOSYAL MEDYA HESABI AÇAMAMALI DİYE BİREYSEL DÜŞÜNCEM VAR"

Bakan Uraloğlu açıklamalarından öne çıkan bazı satır başları ise şu şekilde:

"Bazı filmlerde yazıyor, google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birkçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu.

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Öncelikle şiddete teşvik ediyor, tahrik ediyor. Akran zorbalığı var. Yaşına göre bir insanın muhatap olmaması gereken, pornoya kadar giden içerikler var. Toplumu esasında suça teşvik eden; yaydığı haberlerin sorgulamadan doğru olduğuna inanıyoruz. Bu yalan habere daha çok inanan taraf genç yaşta olanlar diye de bir başlık koyabiliriz diye düşünüyorum.

"CİNSELLİKLE İLGİLİ BİR BAŞLIK AÇABİLİRİZ"

Cinsellikle ilgili bir başlık açabiliriz. Aile yapısının bozulmasıyla ilgili başlık açabiliriz. Bütün dünyayı takip ediyoruz. 16 yaşın bu anlamda doğru olduğunu. 16 yaşın üstündekiler açabilsin diye düşünüyoruz. Sosyal medya platformlarında bu anlamdaki üyeliği kabul etmemeleri, onların portalında oyun oynayamama gibi kriterleri koyacağız. Öncelikle bu kararı vermedik. Yoğun şekilde tartışıyoruz. Karar verdikten sonra gerekli mevzuatı düzenledikten sonra buyurun gereğini yapın diyeceğiz"

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Roblox Discord ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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