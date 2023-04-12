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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

12.04.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu belirtti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 11 Nisan'da ise fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine Başbakan Netanyahu'nun, "Yahudi ziyaretçi ve turistlerin" ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtilmişti. (AA)

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Mevlüt Çavuşoğlu Mescid-i Aksa

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