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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Ukrayna çağrısı

12.02.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, ''Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir'' denildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Ukrayna çağrısı

Son dakika: Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik konusunda uyardı.

''YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR''

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.

(DHA)


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