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Disney’den yeni adım! Scarlett Johansson'a karşı hamle geldi

23.08.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Black Widow (Kara Dul) filmiyle izleyicinin karşısına çıkan Scarlett Johansson Disney’e açtığı dava ile gündeme gelmişti. Disney, davanın bir üst mahkemeye taşınması için gerekli adımları attı.

Disney’den yeni adım! Scarlett Johansson'a karşı hamle geldi

Scarlett Johansson, koronavirüs pandemisi sırasında gösterime giren ve gişede büüyk bir başarı elde eden Balck Widow (Kara Dul) filminden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ünlü oyuncu filmin internette eş zamanlı gösterime girmesi sebebiyle potansiyel gelirinin engellendiğini iddia etti ve Disney’e dava açtı. Beyazperde'nin haberine göre, avukat Daniel Petrocelli, sözleşme gereği, Disney'in filme "geniş sinema" gösterimi verme yükümlülüğünü yerine getirdiğini, ancak, maddelerin hiçbirinin gösterimin sinemalara özel olmasını gerektirmediğini savunuyor.

SÖZLEŞME 2017 YILINA AİT

Şirketin avukatı Petrocelli, Johansson'ın alacağı payı hesaplamak amacıyla, sözleşme kapsamında gerekli olmamasına rağmen, gişe toplamına platform gelirlerini eklemeyi kabul ettiğini de belirtiyor. Petrocelli, ünlü oyuncunun sözleşmesinin Disney Plus’un çıkışından iki yıl öncesine dayandığını ve 2017 yılındaki sözleşmede şartlar bir platformda yayınlamayı barındırmadığını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johansson
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