Disney+ dizisi Hawkeye'dan ilk fragman geldi! İşte Hawkeye yayın tarihi

Marvel Sinematik Evreni'nden Disney+'ın süper kahraman dünyasına aktarılan Hawkeye'dan ilk fragman resmi olarak paylaşıldı.

Disney+'ın merakla beklenen dördüncü süper kahraman dizisi Hawkeye, 24 Kasım tarihinde Disney+'taki yerini alacak.

Daha önce de WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier ve Loki dizileri başarı yakalamıştı. Bugüne kadar Marvel'ın yaratıcılıklarını geliştirerek yeni işler ortaya koydu görüldü. Hawkeye da bu nedenle merakla bekleniyor.

The Avengers’ın efsane okçusu Clint Barton‘ın hayatına odaklanan Hawkeye’dan yayınlanan ilk fragman, Jeremy Renner’ın canlandırdığı Clint Barton ve Hailee Steinfeld’in hayat verdiği Kate Bishop karakterlerine birlikte yer veriyor. Merakla beklenen dizide, Clint Barton meşaleyi The Young Avengers olarak bilinen bir grubun üyesi ve Clint’den sonra Hawkeye ünvanını alan ilk kadın olan Kate Bishop’a veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld’ın yanı sıra, Marvel Sinematik Evreni’ne Black Widow ile katılan Florence Pugh, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon ve Brian d’Arcy James gibi isimler bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni dâhil olan Alaqua Cox ise Maya Lopez‘i canlandırıyor.

Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld’lı Hawkeye dizisi, izleyici ile 24 Kasım’da Disney+’ta buluşacak.