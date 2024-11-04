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Disney+ dizisi Rivals için soyundu! Emily Atack saldırgan yorumlara isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 11:48
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Emily Atack, yeni Disney+ dizisi Rivals'daki çıplak sahneleri yüzünden çok fazla tepki aldı. Emily, çıplak sahne hakkında aldığı olumsuz yorumların ardından hayal kırıklığını paylaştı.

Disney+ dizisi Rivals için soyundu! Emily Atack saldırgan yorumlara isyan etti

Disney+, başrollerinde David Tennant, Aidan Turner, Alex Hassell, Katherine Parkinson ve Danny Dyer'ın yer aldığı "Rivals" dizisiyle gündeme gelmişti.

Jilly Cooper'ın 1988 tarihli, çok satan Rutshire Chronicles serisinin ikinci bölümüne dayanan dizi, kurgusal bir İngiliz ilçesinde üst sınıf aileler arasında yaşanan seks, skandal ve ihanetleri konu alıyor.

RIVALS KONUSU VE OYUNCULARI

Üst sınıfların yaşadığı hayali Rutshire kasabasında geçen Rivals, 1986'da iki güçlü adam arasında uzun süredir devam eden rekabetin alevlenmek üzere olduğu acımasız bağımsız televizyon dünyasına dalıyor: Eski Olimpiyatçı, Parlamento Üyesi ve kötü şöhretli çapkın Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) ve bağımsız TV Corinium Television'ın kontrolörü olan komşusu Tony Baddingham (Tennant).

Dizide rol alan isimlerden biri olan Emily Atack rol gereği soyundu. 34 yaşındaki oyuncu, Alex Hassell'ın canlandırdığı Rupert Campbell Black karakteriyle tenis oynarken çıplak görünüyor.

Ancak internette dolaşan bazı değiştirilmiş görüntüler, onun tamamen teşhirci olduğunu gösteriyor. Bu yanlış tanıtım eleştirilere yol açsa da orijinal yapımla hiçbir benzerliği bulunmamakta.

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Emily, çıplak sahne hakkında aldığı olumsuz yorumların ardından hayal kırıklığını paylaştı ve bunun işi olduğunu, kendisinin de 'bir rol oynadığını' söyledi. The Times'a konuşan oyuncu 'Böyle bir şeyin olacağını biliyordum, ancak bu kadar çabuk değil. İş yerindeyim, bir rol oynuyorum, o sahne kitabın ayrılmaz bir parçası. Tam olarak olmam gereken yerdeyim. İnsanların cinsel açıdan saldırgan davranışlarını kontrol edemem, ancak kampanyamı sürdürebilir ve kadınların özgürlüğü için savaşabilirim" dedi.

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Emily, Rivals'daki çıplak tenis sahnesi ve iç çamaşırıyla yaptığı çılgınlıkların ardından kendini 'her zamankinden daha seksi' hissettiğini açıkladı.

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