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  4. Disney+’ın ilk Türk içeriği ‘Kaçış’ dizisinden ilk teaser yayınlandı

Disney+’ın ilk Türk içeriği ‘Kaçış’ dizisinden ilk teaser yayınlandı

07.05.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ için geri sayım devam ediyor. Disney+’ın ilk Türk içeriği olarak geçtiğimiz günlerde açıklanan ve setten paylaşılan kareleriyle merak uyandıran ‘Kaçış’ dizisinden ilk teaser yayınlandı.

‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleriyle başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri; dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri anlatılıyor.

Dram, macera ve aksiyonu bir araya getirecek dizide başrolleri paylaşan Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu’na Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok isim eşlik ediyor.


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