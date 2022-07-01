Disney Plus galasında göz kamaştıran Cansu Dere'nin kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

"Ne giyse yakışıyor." listesinde başı çeken başarılı oyuncu Cansu Dere, hem kusursuz fiziği hem seçtiği kombinler ile her zaman parlıyor. Abartı parçalardan uzak durmayı tercih eden Cansu Dere, genellikle seçimlerini sade ama son derece şık kıyafetlerden yana kullanıyor. Eğer siz de güzel oyuncu gibi minimal ve klas duran parçalarla dolabınızı süslemek istiyorsanız oyuncunun, Disney Plus etkinliğinde yarattığı göz kamaştırıcı kombinine benzer ürünlere yer verdiğimiz listemize mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!

1. Zennaz Saten Şık Elbise gecenin en göz alıcı kadını siz olun

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Saten kumaşın modern ve zarif duruşunu üzerinizde taşımaya ne dersiniz? Cansu Dere'nin Disney Plus gecesinde tercih ettiği elbiseye benzeyen ve farklı dokunuşları olan Zennaz Saten Şık Elbise, yırtmaç detayı ile iddialı bir görünüm oluşturuyor. V yaka göğüs dekoltesi ve ince askıları ile gecenin yıldızı olmanızı sağlayan elbisenin midi boyu, ürüne ayrı bir hava katıyor. Mezuniyet, düğün, özel gün yemeği gibi şık davetlere oldukça yakışacak parçanın pileleri; elbiseye hareketlilik kazandırarak sadeliğinden ödün vermiyor. Geceye en yakışan kumaşlardan biri olan saten ile tasarlanan bu elbiseye şans vermeye ne dersiniz?

2. Derin yırtmaç ile göz kamaştırın: Styling Park Kare Yaka Yırtmaçlı Uzun Abiye Elbise

Muhteşem fiziğini modern elbiselerle birleştiren Cansu Dere stilini benimseyenler için tüm dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlayacak bir ürünle karşınızdayız. Maxi boyu ve derin bacak dekoltesinin yerinde kullanıldığı Styling Park Kare Yaka Yırtmaçlı Uzun Abiye Elbise, ünlü oyuncu gibi abartıdan hoşlanmayanlar için en iyi alternatiflerden biri oluyor. Kare yakası ve kalın askılarıyla orantılanan göğüs dekoltesi, elbiseyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Scuba kumaştan üretilen ürün, likralı oluşuyla gün boyu davetlerin tadını çıkarmanıza yardımcı oluyor. Gümüş bağcıklı topuklu ayakkabı ve aynı renk minimal clutch bir çanta ile kendinize aynadan bakmaya doyamayacağınıza eminiz.

3. Romantik olduğu kadar şık bir parça: Lovebox Metal Aksesuar Detaylı Yırtmaçlı Midi Boy Kırmızı Abiye Elbise

Romantik ve cesur bir elbise arayışındaysanız Lovebox Metal Aksesuar Detaylı Yırtmaçlı Midi Boy Kırmızı Abiye Elbise tam size göre! Sade olduğu kadar ufak detayları ile dikkat çeken ürün, pamuklu aerobin kumaşla üretiliyor. Midi boya sahip parçanın bacak dekoltesinde bulunan metal aksesuarı, şıklığınıza şıklık katıyor. Elbisenin iç göstermeyen kaliteli kumaşı, saatler boyunca size konfor sağlıyor. V yaka derin göğüs dekoltesi âdeta büyüleyici gözüküyor. Bele oturan dar kalıbıyla fiziğinizi daha çekici kılan elbisenin, estetik görüntüsüyle mutlaka her dolapta olması gerekiyor. Kış aylarında peluş kabanlarınızla giyebileceğiniz ürünü, yaz günlerinde taşlı topuklu ayakkabılarınızla kombinleyebilirsiniz.

4. Hem gündüze hem geceye uygun: Eyyo Kahverengi Önden Yırtmaçlı Elbise

Birbirinden farklı tasarımdaki elbiseleriyle her sezona uyum sağlamayı başaran Eyyo markası sade klasik elbiseleri ile göz dolduruyor. Cansu Dere'nin tarzından ilham almak isteyenler için ideal parçalardan biri olan Eyyo Kahverengi Önden Yırtmaçlı Elbise, rahat ve terletmeyen kumaşı ile elbisede rahatlık arayanların ilk tercihi olmaya aday. Kış sezonunun gözde renklerinden kahverengiyi yaza taşıyan elbise, derin yırtmacıyla bacak boyunu olduğundan daha uzun gösteriyor. Kahve tonlarında kullanacağınız klasik bir el çantası ve stiletto topuklu ayakkabılar ile her ortama ayak uydurmaya hazır olabilirsiniz.

5. Zahmetsiz şıklık arayanlara: By Umut Design Siyah Spagetti Askılı Derin Yırtmaçlı Elbise

Umut Design imzalı Spagetti Askılı Derin Yırtmaçlı Elbise'yle bakışların ilk adresi neden siz olmayasınız? Şıklığıyla göz dolduran elbise, ipek saten kumaştan üretilir. İlk bakışta Cansu Dere'nin tarzını anımsatan klasik saten elbise, bacak kısmında kullanılan derin yırtmacı ve bele oturan kesimiyle vücut hatlarınızı belirgin kılar. Dört mevsime uygun kumaşı, tasarımı ve duruşuyla ürünü; davetlerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Peki, bu elbiseyi nasıl kombinleyebilirsiniz? İnce su yolu kolye ile bileklik ve siyah saten bir clutch çantayla harika görünebilirsiniz. Tabii gümüş renkte taş detaylı bantlı topuklu ayakkabıları kombininize eklemeyi unutmamak gerek!

6. Sade elbiseleri aksesuarlar ile çekici kılmak isteyenlere: Aysrbag Gümüş Taş Detaylı Abiye Çanta

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Abiye clutch model çantalar; düğünler, nişanlar ve baloların vazgeçilmezi oluyor! Davetlerde dikkat çekici olmak istiyorsanız Aysrbag Gümüş Taş Detaylı Abiye Çanta'ya mutlaka şans vermelisiniz. Siyah, beyaz, kırmızı fark etmeksizin her renkteki sade elbiseyle müthiş bir uyum yakalayan çanta; taş detayları ve gümüş kaplamalarıyla görünümünüzü ışıl ışıl yapıyor. Tek bölmesi olmasına rağmen oldukça geniş olan ürün; davetlerde nereye koyacağınızı bilemediğiniz cep telefonu, anahtar, makyaj malzemeleri için epey uygun oluyor. Çantanın kolay açılıp kapanmasını sağlayan metal aksesuarı, zarif bir görüntü sunuyor. Elinde çanta tutmaktan hoşlanmayan biriyseniz ürünün askısını kullanabilirsiniz.

7. Her elbisenin kurtarıcısı: Hobby Taşlı Tek Bant Topuklu Ayakkabı

"Bir çift topuklu ayakkabı alayım yaz günlerinin bütün şık davetlerinde kullanayım." diyorsanız doğru adrestesiniz! Hobby Taşlı Tek Bant Topuklu Ayakkabı, dolabın karşısında uzun süre ayakkabı arayanları bu dertten kurtarıyor. Her renk elbise ile uyum yakalayan ürün, taşlı çift bandı ile şıklığınızı üst seviyeye taşıyor. Ayakkabının klasik topuk tasarımlarından farklı olan kısa topuğu, yorulmanızı engelliyor. Bu sayede ürün, gece boyunca kullanabileceğiniz bir model olarak karşınıza çıkıyor. Bilekten bağlanan ayakkabı, ayak formunuzu daha estetik gösteriyor ve fiziğiniz ile oldukça uyum sağlıyor. Hiçbir zaman trendlerden düşmeyen bu topuklu ayakkabıya mutlaka göz atmalısınız.