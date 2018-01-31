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Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

MAGAZİN HABERLERİ | 31.01.2018 20:42 | Son Güncelleme

Türk müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, modacı Gülşah Saraçoğlu'nun kendisine yönelik 'Bülent Ersoy'u bir şartla affederim, benden özür dileyecek ve Mehmetçik Vakfı'na 100 bin TL bağış yapacak' açıklamasına ders gibi bir cevap verdi. Ersoy, 'Gülşah Hanım'ın lafı ile hareket etmem, ben oraya servetimi bağışladım' dedi

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Yaklaşık 10 gün önce sahne aldığı mekanda fenalaşıp hastaneye götürülen Bülent Ersoy, taburcu oldu. Akşam saatlerinde hastaneden çıkan Ersoy, aracına bindikten sonra gazetecilerle sohbet etti.

“ÇEREZ PARASI”

Sözcü’nün haberine göre, modacı Gülşah Saraçoğlu ile geçtiğimiz aylarda bir tartışma yaşayan Ersoy, Saraçoğlu’nun “Bülent Ersoy’u bir şartla affederim, benden özür dileyecek ve Mehmetçik Vakfı’na 100 Bin TL bağış yapacak” açıklaması hakkında konuştu.

Bu sözlere tepki gösteren Ersoy, “Ben Gülşah Hanım’ın lafı ile hareket etmem, ben oraya servetimi bağışladım. Benim için 100 Bin TL nedir? Çerez parası” diyerek karşılık verdi.

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“MEHMETÇİK SAYESİNDE BURADA RAHAT KAVGA EDİYORUZ”

Mehmetçik’in Suriye Afrin’e gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonu hakkında konuşan ve gözleri dolan Ersoy, “Böyle zamanlar birlik beraberlik içinde olmamız gereken zamanlar. Ben anne değilim. Bir şehit acısını anne kadar hissedemem, ama biz burada bile rahat kavga ediyorsak onlara borçluyuz. Yavrularımın ayakları taşa değmesin, hepsi bana haklarını helal etsin” dedi.

Hastanede kaldığı 10 günlük süre içerisinde bütün dostlarının aradığını söyleyen ünlü sanatçı, “Bütün dostlarım beni sevgi ve saygı ile aradılar, Allah hepsinden razı olsun. Siz gazeteci evlatlarıma da teşekkür ederim, girerken de yanımdaydınız, çıkarken de” diyerek lüks aracıyla evinin yolunu tuttu.

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ZEKİ MÜREN DE BAĞIŞLAMIŞTI

‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren de hayatı boyunca Mehmetçik Vakfı’na bağışlarda bulunmuştu. Efsane sanatçı, vasiyetinde de mal varlığını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy şehit

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