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Diyaliz mezunları ne iş yapar? Diyaliz (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

26.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyaliz (MYO) bölümü, sağlık sektöründe iş hayatına başlamak isteyenlerin dikkatle araştırdığı bölümlerden birisidir. Ülkemizde ve dünyada binlerce insan böbrek yetmezliği yaşamaktadır. Diyaliz Bölümü; yaşanılan bu sorunun giderilmesi için geliştirilen diyaliz aletlerini kullanabilecek, alanlarında yetkin kişilerin eğitim gördüğü bir bölümdür. Eğitim süresi 2 yıl olan Diyaliz (MYO) bölümü dersleri nelerdir, Diyaliz (MYO) mezunları ne iş yapar?

Diyaliz mezunları ne iş yapar? Diyaliz (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüz dünyasında böbrek hastalıklarının sayısı günden güne artmaktadır. Bu sebepten dolayı böreklerin işleyişini yerine getirebilmek için diyaliz aletlerini kullanabilecek yetkin bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Diyaliz Bölümü mezunları hastanelerde ve diyaliz merkezleri gibi farklı yerlerde çalışma imkanı bulabilirler. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Diyaliz Teknikeri” unvanına sahip olurlar.

Diyaliz (MYO) Bölümü Nedir?

Diyaliz Bölümü, böbrek yetmezliği çeken hastaların sayılarının giderek daha fazla artmaktadır. Bu duruma çözüm olarak üretilen diyaliz makinelerini kullanabilecek yetkin kişilere haliyle ihtiyaç duyulmaktadır. Diyaliz makinalarının doğru şekilde kullanımı, bakımı ve onarımı gibi işleri yapabilecek alanında uzman kişilerin yetiştirildiği Diyaliz Bölümü önemli bir sağlık bölümüdür.

Diyaliz Bölümü 2 yıllık bir ön lisans eğitimine sahiptir. Bu bölümü tercih edecek bireylerin iletişim becerilerinin yüksek olması, hastalarla kurmuş olduğu iletişimle beraber onlara yardım etmeyi seven, hastaları psikolojik anlamda desteklerken aynı zamanda kendi motivasyonunu da asla kaybetmeyen, temizliklerine önem veren bireyler olmaları beklenmektedir. Bu gibi özelliklerin öğrencilere doğru şekilde aktarılabilmesi için eğitim hayatlarında uygulamalı derslere daha fazla yer verilmektedir.

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Diyaliz (MYO) Mezunları Ne İş Yapar?

Diyaliz Bölümü mezunları, böbrek yetmezliği yaşayan hastaların tedavilerinde kullanılacak diyaliz makinesinin profesyonel şekilde kullanımını yapan kişilerdir.

Bölüm mezunlarının yaptıkları işleri detaylandıracak olursak, diyaliz makinesine bağlanacak olan hasta ile iyi iletişim kurup hastanın duruma hazır hale gelmesini sağlar, düzenli olarak diyaliz makinesinin bakımını ve onarımını yapar, hastalara verilmiş olan diyet listesini kontrol eder, belirli periyotlarda gelecek olan hastaların takibini yapar, hasta yakınları ile durum hakkında bilgilendirme yaparak sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlar.

Diyaliz Bölümü mezunlarının yaptıkları işler sadece hastaneler gibi yerlerle sınırlı değildir. Hastaneye gelemeyecek durumda olan hastalar için ev ortamında diyaliz makinesi tedavisi yapılabilir. Bu tedaviyi Diyaliz Teknikeri yapmaktadır.

2 yıllık Diyaliz Bölümünü tercih etmiş öğrenciler, eğitim hayatlarının sonunda, Dikey Geçiş Sınavı ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümüne geçiş yapabilirler.

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Diyaliz (MYO) Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Sağlık bölümü okumak isteyenlerin merak ettiği sorulardan birisi olan Diyaliz Bölümü eğitim süresi, 2 yıl ön lisans olarak belirlenmiştir. Bu bölümü tercih edecek kişilerde bazı özelliklerin olması gerekmektedir. Bunlar; insanlarla iyi iletişim kurup onların sorunlarına çözüm aramak, çalışılan alanda temizliğe önem vermek, diyaliz makinesinin düzenli olarak bakım ve onarımını yapmak, belirli periyotlar arasındaki olayların takibini eksiksiz şekilde yapabilmeleri gerekmektedir.

Diyaliz Bölümü bir sağlık bölümü olduğundan dolayı derslerin zorluk derecesi biraz fazladır. Bu zorluk bölümün ön lisans olması ve sağlık alanında bilgilerin veriliyor olmasından kaynaklanmaktadır.

  • Diyaliz Bölümü öğrencileri 1. sınıfta hasta bakım ilkeleri, diyaliz ekipmanlarının kullanımı ve bakımı, pozitif psikoloji ve iletişim becerileri gibi alana giriş niteliğinde dersleri görürler.
    1. ve son senelerinde öğrenciler sağlık hukuku, diyaliz hastalarında rehabilitasyon ve diyaliz üzerine eğitimler alırlar.

Staj ve uygulama üzerine geçen eğitim hayatları sonucunda başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

diyaliz

Diyaliz (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini diyaliz bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

  • Fizyoloji
  • Anatomi
  • Hasta Bakım İlkeleri
  • Diyaliz Uygulamaları
  • Beslenme İlkeleri
  • Diyalizde Temel Mikrobiyoloji
  • Topluma Hizmet Uygulamaları
  • Nefroloji
  • Dahili ve Cerrahi Hastalıklar
  • Temel Farmakoloji
  • Kronik Hastalıklar
  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon
  • Periton Diyaliz Uygulamaları
  • Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve Bakımı

Kronik hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları gibi dersler bölümün en önemli derslerindendir. Mezunlar çalışma hayatlarında acil bir durumla karşılaştıklarında bu derslerde gördüklerini uygulayarak doğru sonuca ulaşırlar.

Diyaliz Bölümü dersleri, sağlık alanında bulunmasından dolayı tıbbi terimlerin yoğun olduğu ve bilgi yüklü derslerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu durum bölümün önem derecesini artırmakla beraber zorluk derecesini kısmen artırmaktadır.

4 yarıyıllık eğitimleri süresince sorumlu oldukları dersleri başarı ile bitiren öğrenciler “Diyaliz Teknikeri” unvanı almaya hak kazanmış olurlar.

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Diyaliz (MYO) Mezunlarının Kamuda İş Olanakları?

Ülkemizde son zamanlarda sayıları artan şehir hastaneleri tam donanımlı hale gelmeye başlamıştır. Hastanelerin kapasitelerinde ki bu artış ile birlikte branşların daha rahat bir şekilde yer almasına imkan sağlamıştır. Diyaliz Bölümü neredeyse artık bütün hastanelerin yer ayırdığı bölümlerden bir tanesidir.

Ülkemizde böbrek yetmezliği çeken kişi sayısında görülen artışla eş değer olarak, hastanelerde bulunan diyaliz bölümlerinin artışı da devam etmektedir. Bu da alanında çalışabilecek kalifiyeli Diyaliz Teknikerine olan ihtiyacı artırmaktadır.

Diyaliz (MYO) mezunları nerelerde çalışır; Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri gibi kamu kurumlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Kamu kurumlarında işe başlamak isteyen mezunlar KPSS ile atanarak iş hayatlarına başlayabilirler.

Bunların dışında mezunlar isterlerse üniversitenin belirlemiş olduğu mevzuatları yerine getirerek akademik bir kariyere başlayabilirler.

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Diyaliz (MYO) Mezunlarının Özel Sektörde İş Olanakları?

Diyaliz (MYO) mezunları iş imkanları özel sektörde de bir hayli fazladır. Böbrek yetmezliği çeken hastaların sayılarında ki artışla birlikte hastanelerde oluşan yoğunluktan kaçmak isteyen hastalar özel hastanelere başvururlar. Bu da özel hastanelerde diyaliz makinesini kullanmayı bilen alanında uzman kişilere yani Diyaliz Teknikerine olan ihtiyacı doğurur.

Özel hastaneler dışında mezunlar, diyaliz klinikleri, yaşlılar için kurulan bakım evlerinde ya da kendi açacakları diyaliz merkezinde çalışma hayatlarını yürütmeleri mümkündür.

Kimi hastalar hayatlarını diyaliz makinesine bağlı bir şekilde geçirmek zorundadır. Bu kişilerin evde bakımını, gerekli diyet uygulamalarını ve doğru tedavilerini yapabilecek diyaliz teknikerlerine ihtiyaç vardır. Diyaliz Teknikerleri bu gibi yerlerde hemşire gibi görev almaktadırlar. Dileyen mezunlar bu alanda çalışma hayatlarını sürdürebilirler.

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