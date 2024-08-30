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  4. Diyanet'ten Zafer Bayramı mesajı! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Diyanet'ten Zafer Bayramı mesajı! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

30.08.2024 09:41
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Özellikle son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özel günlerde ve Cuma hutbelerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi dikkat çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı mesajında, Atatürk'e yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Diyanet'ten Zafer Bayramı mesajı! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Başkanlıktan yayımlanan mesajda, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından 30 Ağustos Zaferi'nin 102. senei devriyesini idrak etmenin onur ve heyecanı içinde olunduğu belirtildi.

Mesajda, 30 Ağustos'un, sarsılmaz bir imanla vatan, bayrak, hürriyet ve mukaddes değerler uğrunda mücadele edenlerin aziz hatıralarının bir kez daha iftiharla yad edildiği gün olduğu vurgulandı.

30 Ağustos Zaferi'nin, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca direnen bir milletin tarihe altın harflerle yazdığı destanın adı olduğu vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük zorluluklar ve imkansızlıklar içinde kazanılan bu şanlı zafer, aynı zamanda milletimizin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilandır. Hiç şüphesiz bu büyük zaferin ardında, ecdadımızın sarsılmaz imanı, muhteşem cesareti ve hürriyetine meftun asil karakteri yer almaktadır. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız ve gök kubbede yankılanan ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir.

ataturk

30 Ağustos Zaferi gibi nice zaferlerle dolu şanlı tarihimiz, bizler için bir kıvanç vesilesi olduğu kadar omuzlarımıza önemli bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu bağlamda en temel sorumluluğumuz, ecdadımızın verdiği mücadelenin dayanak noktalarını muhafaza ederek birlik beraberliğimizi pekiştirmek ve coğrafyamızda yaşanan kaos, tefrika ve savaşların ardındaki planları doğru okuyarak milletimizin huzuru, ülkemizin bütünlüğü ve geleceğimizin teminatı için var gücümüzle çalışmaktır. Bunun için öncelikle 30 Ağustos'u bir zafere dönüştüren o güçlü inancı canlı tutmak ve nesilden nesle aktarmak zorundayız."

DİYANET

Başta Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarının, İstiklal Mücadelesi kahramanlarının şükran ve minnetle yad edildiği belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylemesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Allah bizlere bu güzel vatanımızda daima birlik ve beraberlik içinde özgürce ve kardeşçe yaşamayı nasip eylesin."Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
atatürk diyanet
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