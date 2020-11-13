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  4. Diyarbakır'da 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi

13.11.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla, Silvan ilçesinde ikamet eden kişiler, ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve araçlarında yapılan aramada kil mikrolit tablet ele geçirildi.

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Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

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