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  4. Diyarbakır'da 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Diyarbakır'da 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

16.01.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı doğan kuzu görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Maksut Bulut'a ait koyunlardan biri, ikisi boyun kısmında 6 ayaklı kuzu doğurdu.

Görenlerin şaşkınlıkla baktığı 6 ayaklı kuzu mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

Maksut Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce sağlıklı bir şekilde doğan kuzunun 6 ayağının olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

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"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"

Babadan dededen hayvancılıkla uğraştıklarını ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Daha önce memleketimizde böyle bir şey görmedik. Babamıza, dedemize sorduk, 6 ayaklı olarak doğan bir kuzu görmemişler. Allah’ın takdiri, ne diyebiliriz. Doğum esnasında ters dünyaya geldi, ancak sağlığında herhangi bir sıkıntı yok, sütünü içiyor. Diğer kuzularla birlikte koşup eğleniyor. Onlardan tek farkı sadece 6 ayaklı olması."

Bulut, kuzuyu veterinere de gösterdiklerini şuan için gayet sağlıklı olduğunu belirttiklerini sözlerine ekledi. (AA)

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