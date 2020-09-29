Diyet yaparken bu hatalara sakın düşmeyin! İşte en sık yapılan 8 hata

Birçok insan sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak için çeşitli diyetlere yöneliyor. Bilinçsizce diyet yapanların farkında olmadan yaptığı diyet yanlışları nedeniyle zayıflamak yerine kilo aldığını belirten Nişantaşı Hastanesi’nden Dyt. Psk. M. Berrin Ak, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin mümkün olduğunun altını çizerek, “Sağlıklı diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin azaltılmasıdır” diyor ve diyette yapılan en çok 8 hatayı açıklıyor. Sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak erkek ya da kadın fark etmeksizin hepimizin en büyük isteği oluyor. Pandemi nedeniyle evlerde devam eden iş hayatı, sınırlanan sosyal hayat, kilolarımıza yenilerini eklememize sebep oluyor. Uzman kontrolü dışında kilo vermeye çalışların büyük risk altında olduğunu belirten Nişantaşı Hastanesi’nden Dyt. Psk. M. Berrin Ak, farkında olmadan yapılan diyet yanlışlarının kilo alımlarına ve sağlığı riske atabileceğine vurgu yapıyor. KARBONHİDRATLARI DİYETTEN TAMAMEN ÇIKARMAK Diyetlerde yapılan en büyük yanlış, başta ekmek olmak üzere tüm karbonhidratları diyetten çıkarmak oluyor. Vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Özellikle beynin enerji için karbonhidratların yapıtaşı olan glikoza ihtiyacı vardır. Karbonhidratların yeterince alınmaması sonucunda vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan sağlamaya başlıyor. Bunun sonucunda vücutta kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Kas kaybı ile birlikte vücut kendini korumaya alıyor, metabolizma yavaşlıyor ve kişi kilo almaya daha yatkın hale geliyor. Bu durumun önüne geçmek için kurubaklagil, meyve ve tam tahıllı besinler gibi kompleks karbonhidratları doğru miktarlarda tüm diyetlerinize ekleyin.

UZUN SÜRE AÇ KALMAK Uzun süre aç kalarak yapılan diyetlerde yağ yerine kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Bu durum zayıflama olarak algılanır ancak, sağlıklı diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin azaltılmasıdır. Uzun süre aç kalınması durumunda metabolizma yavaşlıyor ve yemek yemeye başlandığı anda verilen kilolar tekrar alınıyor. Böylece kısır bir döngü doğuyor. Ayrıca uzun süre aç kalınan diyetlerde kan şekerinde dengesizlik, halsizlik, baş dönmesi gibi sağlık sorunları gelişebiliyor. Kalıcı ve sağlıklı zayıflamak için sağlığa ve zayıflama üzerine faydaları bilimsel olarak kanıtlanan uzun açlık diyetleri beslenme uzmanları kontrolünde yapılmalı. AKŞAM 18.00'DEN SONRA HİÇBİR ŞEY YEMEMEK Akşam saatlerinde metabolizmanın yavaşladığı ve geç saatlerde yenen yemeklerin sindirim ve kilo problemlerine yol açtığı bir gerçek. Fakat günümüz koşullarında işten çıkıp eve dönüş saatini düşündüğünüzde belli bir saatten sonra yemek yememenin herkes için doğru bir yargı olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle diyetin kişiye özel olması gerektiği gibi öğün saatleri de kişiye özel olmalıdır. Yemek tüketimi uyumadan en az 2 ila 2 buçuk saat öncesinde sonlandırılmalıdır.

LIGHT ÜRÜNLERİ SINIRSIZCA TÜKETMEK Diyete yardımcı olması için tüketilen light ürünlerin kalorisiz olduğu yanılgısı bulunuyor. Bu ürünler normal ürünlere göre az da olsa da kalorilidir. Ayrıca kalorisi azaltılmış bu ürünlere lezzet katmak amacıyla farklı besin öğeleri ve tatlandırıcılar ekleniyor. Bu nedenle light ürünleri almadan önce besin etiketi iyice okunmalı ve miktarlarına dikkat ederek tüketmeli. KISA SÜREDE HIZLI KİLO VERMEYE ÇALIŞMAK Birçok kişi kısa zamanda hızlı kilo vermeyi amaçlasa da sağlıklı kilo vermek ve verilen kiloları geri almamak için süreci zamana yaymak gerekiyor. Hızlı kilo verildiğinde mide problemleri, saç dökülmeleri, kansızlık, ruhsal sorunlar gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar, yavaş ve dengeli verilen kiloların uzun dönemli kilo kontrolünde daha etkili olduğunu gösteriyor. AŞIRI BİTKİ ÇAYI TÜKETMEK Düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası bulunan bitki çaylarının, zayıflamaya doğrudan etkisi bulunmuyor. Aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına da neden olabilen bitki çaylarından, uzman kontrolünde dengeli bir beslenme programı oluşturulup kalori açığı yakalandıktan sonra destek alınması gerekiyor.