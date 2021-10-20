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Diyetlerin vazgeçilmezleri! Aşırı yediğinizde sağlıksız olabilecek bu besinleri bir kez daha düşünün

20.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Her şeyin fazlası zarar” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bu söz sağlıklı besinler için de geçerli. Birçok kişi meyve ce sebzelerin şeker ya da sodyum kadar zararlı olabileceğinin farkına varmadan yeme tuzağına düşüyor.

Diyetlerin vazgeçilmezleri! Aşırı yediğinizde sağlıksız olabilecek bu besinleri bir kez daha düşünün

Sağlıklı beslenme rutinlerinin temelini çoğu zaman sebze ve meyveler oluşturur. Özellikle diyet yapan kişiler karbonhidrattan uzak durmak için sebze ve meyveleri tüketiyor. Ancak fazla yenildiği zaman bu besin grupları da sağlık açısından risk oluşturabiliyor. İşte son derece sağlıklı olduğu düşünülen ancak fazla yenildiğinde tehlike oluşturabilecek besinler...

MUZ

Çok fazla muz tüketmek diş çürümesine neden olabilir. Tıpkı şeker gibi, bu meyve de diş minesine zarar veren bakteriler üretebilir. Ama iyi haber, muzdaki şeker miktarı daha az konsantre. Ayrıca olgun muzlar migren tetikleyicisi olabilen tiramin bakımından yüksek olduğundan baş ağrısı çekebilirsiniz. Günde 2 muz sağlıklı bir miktar olarak kabul edilir.

YULAF

Yulafı fazla yerseniz, şişkinlik ve bağırsak hareketi sorunları yaşamanız olasıdır . Bir çalışma , diyet lifi alımını azaltarak kabızlık semptomlarının önemli ölçüde azaltılabileceğini göstermiştir. Dahası çok fazla yulaf yemek kalsiyum, magnezyum ve çinko emilimini sınırlar. Yulafa ek olarak koyduğunuz soslar kilo almanıza neden olur . Günlük kalori alımınıza bağlı olarak günde
3-6 kaşık sağlıklıdır.

PEYNİR

Büyük porsiyon peynir sizi daha yüksek kalp hastalığı riskine sokar. Bu tür yiyecekler, koroner kalp hastalığına neden olduğu bilinen doymuş yağlar bakımından yüksektir . Peynir ayrıca yemek yerken salınan kolesistokinin adı verilen hormon nedeniyle sıklıkla mide ekşimesine neden olur.

PİRİNÇ

Pirinç lezzetli olmasına rağmen aslında çok az vitamin içerir . Çok fazla pirinç yerseniz, kendinizi diğer tüm vitaminlerden mahrum bırakırsınız. Ayrıca insülin seviyenizi yükseltir . En önemlisi, düşük seviyeli arsenik maruziyeti nedeniyle daha düşük zihinsel performansa neden olabilir . Norm genellikle yaklaşık 90 gram pişmemiş pirinçtir.

BROKOLİ

Brokoli, tiroid hormonlarının aşırı üretimine yol açan tiyosiyanatlar içerir . Sonuç olarak, saç dökülmesi , şişkin bir yüz ve başka sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Brokoli ayrıca burun tıkanıklığına ve deri döküntüleri veya kaşıntı gibi diğer alerjilere neden olabilir. Günde 4 bardaktan fazla tüketmekten kaçınmak daha iyidir .

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, şeker hastaları için tehlikeli olan kan şekerini normalin altına düşürebilir. Yaban mersini yüksek K vitamini içerdiğinden nefes darlığı veya düzensiz solunum da fark edebilirsiniz . 1 su bardağı yaban mersini sağlıklı bir miktardır.

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