MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizi aşkı gündem oldu! Veda Mektubu'nun yıldızları Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı

Dizi aşkı gündem oldu! Veda Mektubu'nun yıldızları Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı

27.02.2023 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi 27 Şubat tarihi itibariyle yayın hayatına başladı. Başrollerine Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı dizi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın dizi aşkı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizi aşkı gündem oldu! Veda Mektubu'nun yıldızları Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı

Sezonun yeni dizisi Veda Mektubu'nda Rabia Soytürk 'Aslı Yıldız' karakterine, Emre Kıvılcım ise 'Mehmet Karlı' rolüne can veriyor. Dizideki uyumlarıyla oldukça beğeni alan çifte sosyal medyadan yorumlar yağdı.

DİZİ AŞKI GÜNDEM OLDU!

Genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanan Veda Mektubu dizisinin ilk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı.

Dizide Rabia Soytürk 'Aslı Yıldız' karakterini, Emre Kıvılcım ise 'Mehmet Karlı' rolünü canlandırıyor.

Fp_iBxTWcAQUfBP

Dizide partner olan Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım çifti seyircinin beğenisini toplamayı başardı.

Fp_Wfe5WIAMOMbi

İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım çiftine yaptığı yorumlar;

Fp_WgKfXwAIptRu

  • Rabia Soytürk & Emre Kıvılcım partnerliği ilk duyulduğunda birçok kişide önyargı vardı uyumsuzlar vs. şeklinde ama gelen bu karelerle eminim çoğu kişi fikrini değiştirmiştir. Şahsen ben bu ikiliyi görsel olarak çok yakıştırdım birbirine.

  • Rabia ve emre partnerliği bize çok iyi gelecek.

  • Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek…

  • Değinmeden geçemeyeceğim Rabia ve Emre çok iyi bir uyum yakalamış.

  • AsMeh ilk bölümden kavruldu ve kıvama geldi. İmkansız olunca, her cepheden sıkıştırılacağı da garanti olunca, senarist ağzımıza bir parmak balı kolayca çalmış.

Fp_Y7PcXsAEkC7u

  • Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım tahmin ettiğimden daha da güzel bir partner oldu. Uyumlarına aşık oldum!

  • Rabia ve Emre o kadar yakıştılar ki uyumları aşırı iyi.

  • Rabia Soytürk & Emre Kıvılcım, uyumları göz kamaştıran türden. #AsMeh yükleniyor!

  • Rabia Soytürk & Emre Kıvılcım ikilisi bence çok iyi bir ikili olacaklar, ben aldım o ışığı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü ismin eski halini görenler tanıyamadı! Yok böyle değişimÜnlü ismin eski halini görenler tanıyamadı! Yok böyle değişim
Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...
Tepki çekti, takipçi kaybetti! "Kenetlenelim"Tepki çekti, takipçi kaybetti! "Kenetlenelim"
Anahtar Kelimeler:
emre kıvılcım rabia soytürk sosyal medya karakteri

En Çok Okunan Haberler

24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'

24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Hatay Valiliği'nden yeni karar! İkinci bir talimata kadar...

Hatay Valiliği'nden yeni karar! İkinci bir talimata kadar...

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.