Dizi aşkı gündem oldu! Veda Mektubu'nun yıldızları Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı

Rabia Soytürk & Emre Kıvılcım partnerliği ilk duyulduğunda birçok kişide önyargı vardı uyumsuzlar vs. şeklinde ama gelen bu karelerle eminim çoğu kişi fikrini değiştirmiştir. Şahsen ben bu ikiliyi görsel olarak çok yakıştırdım birbirine.