Dizi aşkı gündem oldu! Veda Mektubu'nun yıldızları Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı

Sezonun yeni dizisi Veda Mektubu'nda Rabia Soytürk 'Aslı Yıldız' karakterine, Emre Kıvılcım ise 'Mehmet Karlı' rolüne can veriyor. Dizideki uyumlarıyla oldukça beğeni alan çifte sosyal medyadan yorumlar yağdı.
Genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanan Veda Mektubu dizisinin ilk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı.
Dizide Rabia Soytürk 'Aslı Yıldız' karakterini, Emre Kıvılcım ise 'Mehmet Karlı' rolünü canlandırıyor.
Dizide partner olan Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım çifti seyircinin beğenisini toplamayı başardı.
İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım çiftine yaptığı yorumlar;
Rabia Soytürk & Emre Kıvılcım partnerliği ilk duyulduğunda birçok kişide önyargı vardı uyumsuzlar vs. şeklinde ama gelen bu karelerle eminim çoğu kişi fikrini değiştirmiştir. Şahsen ben bu ikiliyi görsel olarak çok yakıştırdım birbirine.
Rabia ve emre partnerliği bize çok iyi gelecek.
Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek…
Değinmeden geçemeyeceğim Rabia ve Emre çok iyi bir uyum yakalamış.
Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım tahmin ettiğimden daha da güzel bir partner oldu. Uyumlarına aşık oldum!
Rabia ve Emre o kadar yakıştılar ki uyumları aşırı iyi.
Rabia Soytürk & Emre Kıvılcım, uyumları göz kamaştıran türden. #AsMeh yükleniyor!